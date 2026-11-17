El presidente Javier Milei se metió de lleno en el escenario electoral de 2027 y aseguró que buscará la reelección. Durante su exposición en las Jornadas Monetarias y Bancarias, realizadas en el Palacio Libertad, el mandatario anticipó un nuevo triunfo de La Libertad Avanza en las urnas y afirmó que ganará en primera vuelta.

En uno de los tramos de su discurso, Milei se dirigió especialmente a los jóvenes presentes y los convocó a involucrarse en la política. “Ustedes son los que van a salvar el país, que dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta”, expresó.

En ese sentido, el Presidente dio por descontada su continuidad al frente del Poder Ejecutivo más allá de 2027 y proyectó su eventual salida del Gobierno para 2031. “Mi sucesor vendrá en 2031 porque voy a ser reelecto”, afirmó.

Las declaraciones constituyen una de las definiciones más explícitas de Milei sobre sus aspiraciones electorales para el próximo turno presidencial, en un discurso que combinó referencias a la campaña de 2027 con un balance de su gestión económica.

Discurso del Presidente Javier Milei en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el Palacio Libertad. https://t.co/5t0BVFPQ9s — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 17, 2026

El balance de Milei sobre la economía que recibió

En otro tramo de su exposición, el jefe de Estado repasó el escenario económico que, según su diagnóstico, encontró al asumir en diciembre de 2023. Volvió a cuestionar a la administración anterior y describió una situación marcada por desequilibrios monetarios, dificultades sociales y falta de crecimiento.

“Encontramos factores de las peores crisis de toda la historia Argentina cuando asumimos. El Banco Central estaba con pasivos, con indicadores de pobreza e indigencia peores que en 2001. Teníamos un desastre monetario, con una economía que no crecía y que no generaba empleo”, expresó.

En la misma línea, insistió en que el país atravesaba un prolongado período de estancamiento. “Teníamos un desastre monetario y una situación social muy complicada en una economía que hace diez años no crecía”, sostuvo.

Al repasar las medidas de su administración, Milei reivindicó el ajuste de las cuentas públicas y puso el equilibrio fiscal entre los principales objetivos de su programa económico.

“Vamos camino a cerrar el tercer año consecutivo con equilibrio fiscal”, aseguró. Además, afirmó que su Gobierno debió enfrentar intentos de desestabilización y lanzó una nueva crítica a sus adversarios políticos: “Teníamos a los orcos esperando para hacer un golpe a fin de año”.

Milei prometió seguir bajando impuestos

El Presidente también se refirió a la política tributaria de su gestión y anticipó que continuará con la reducción de impuestos. En ese sentido, reiteró su rechazo a la carga impositiva y cuestionó la forma habitual de denominar a quienes pagan tributos.

“Va a seguir bajando impuestos”, sostuvo, y volvió a definirlos como “un robo”.

“Vamos a seguir devolviendo el dinero a los creadores de la riqueza, no a los que la destruyen”, agregó. En ese tramo, también rechazó utilizar el término “contribuyentes” para referirse a las personas y empresas que pagan impuestos.

De esta manera, Milei aprovechó su participación en las jornadas para defender los principales lineamientos de su programa económico y anticipar el escenario electoral que imagina para 2027: una nueva candidatura presidencial y una victoria en primera vuelta.