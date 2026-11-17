Un conductor alcoholizado protagonizó un grave accidente ferroviario en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, cuando intentó atravesar un paso a nivel con las barreras bajas y fue embestido por una formación de la línea Urquiza. En la camioneta viajaban su pareja y sus dos hijos adolescentes, de 15 y 16 años. Los cuatro sobrevivieron al impacto, aunque sufrieron heridas de distinta consideración.

El siniestro ocurrió pasadas las 4 de la madrugada del sábado en el cruce de Nahuel Huapi y Fray Justo Santa María de Oro, entre las estaciones Villa Bosch y Martín Coronado. La formación circulaba con destino a General Lemos cuando impactó contra una Renault Kangoo que ingresó a las vías.

Una cámara de seguridad registró el momento del choque. En las imágenes se observa cómo el utilitario intenta atravesar el paso a nivel mientras el tren se aproxima y las barreras permanecen bajas. El vehículo ingresó a las vías sin detenerse y fue alcanzado por la formación.

Como consecuencia del impacto, la camioneta fue arrastrada varios metros y terminó debajo de uno de los coches motores. La formación ferroviaria, por su parte, descarriló parcialmente.

#Accidente 🚨🚆 Borracho, cruzó con las barreras bajas y provocó el descarrilamiento de un tren: Cuatro heridos Un brutal siniestro vial y ferroviario se registró en Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, donde una Renault Kangoo fue embestida por una formación del ferrocarril Urquiza. El conductor del utilitario tenía 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre. 📌 El impacto ocurrió pasadas las 4 de la madrugada del sábado, en el paso a nivel de las calles Nahuel Huapi y Fray Justo Santa María de Oro. 📌 La camioneta fue arrastrada varios metros y terminó completamente destruida debajo del coche motor. 📌 Los cuatro ocupantes del vehículo, entre ellos dos adolescentes de 15 y 16 años, debieron ser rescatados y hospitalizados con politraumatismos. 📌 El conductor fue notificado por el delito de lesiones culposas por disposición de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial San Martín. 💥 La violencia del impacto provocó el descarrilamiento de la formación de Metrovías, obligó a evacuar a los pasajeros y generó serias complicaciones en el servicio ferroviario. En agosto pasado había ocurrido un siniestro similar en el mismo cruce. 🍺 El test de alcoholemia practicado al automovilista arrojó un resultado de 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre, pese a que en territorio bonaerense rige la normativa de alcohol cero al volante. 💬 ¿Deberían endurecerse las sanciones para quienes conducen alcoholizados y ponen en riesgo la vida de los demás? 👉 Seguinos si querés ver más contenidos así 👈 #VillaBosch #TresDeFebrero #FerrocarrilUrquiza #Metrovías #Descarrilamiento #AlcoholCero #SeguridadVial #Policiales #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 16, 2026

El conductor tenía 1,85 gramos de alcohol en sangre

Uno de los datos más relevantes de la investigación surgió del control de alcoholemia realizado al automovilista. El resultado arrojó 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre, pese a que en la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero, que prohíbe conducir cualquier vehículo con presencia de alcohol en sangre.

El hombre viajaba junto a su pareja y sus dos hijos adolescentes. Los cuatro ocupantes sufrieron politraumatismos y debieron recibir asistencia médica.

El SAME desplegó tres ambulancias para atender a las víctimas. Los adultos y uno de los menores fueron trasladados al Hospital Bocalandro, mientras que la adolescente fue derivada a un centro de salud de Morón.

El descarrilamiento obligó a interrumpir el servicio del tren Urquiza

El accidente también provocó complicaciones en el funcionamiento del servicio ferroviario. Tras el choque y el descarrilamiento parcial de la formación, el tránsito de la línea Urquiza debió interrumpirse parcialmente.

Los pasajeros que viajaban en el tren tuvieron que descender mientras se desarrollaban las tareas de asistencia a las víctimas y las maniobras correspondientes para atender la emergencia.

En el marco de la investigación, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 4 imputó al conductor de la Renault Kangoo por el delito de lesiones culposas.

La causa busca establecer las circunstancias del siniestro, ocurrido cuando el automovilista intentó cruzar las vías pese a que las barreras del paso a nivel ya se encontraban bajas.