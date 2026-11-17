Un comerciante de 44 años denunció ante la Justicia que el dirigente peronista Roberto Moisés Chorne, quien aspira a competir por la intendencia de Berazategui en 2027, le ofreció 50.000 dólares para asesinar al actual jefe comunal, Carlos “Turco” Balor. Según su declaración, el acusado también le habría prometido un cargo político si aceptaba el encargo.

La denuncia sostiene que el episodio ocurrió a mediados de septiembre, cuando Chorne se presentó en el domicilio del comerciante a bordo de un automóvil Mercedes Benz beige. Allí, siempre de acuerdo con el relato del denunciante, le exhibió cinco fajos de dólares y una pistola Bersa Thunder Mini, y le propuso “sacar del juego” al intendente.

A partir de esa presentación, la fiscal Silvia Borrone, titular de la UFI N.º 2 de Berazategui, impulsó una investigación que incluyó un allanamiento en la vivienda del dirigente.

Ante una denuncia que indica que se habría contratado a un sicario para atentar contra la vida del intendente de Berazategui, Carlos Balor, queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y expresar nuestra solidaridad con el jefe comunal y su familia. Exigimos que la Justicia lleve adelante una investigación exhaustiva del hecho para esclarecer lo sucedido. — Fabian Luayza (@fabianluayza) November 16, 2026

El allanamiento y las armas secuestradas

El procedimiento se realizó el viernes 13 de noviembre en un domicilio ubicado sobre la calle 147. Durante el operativo, la Policía secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, un cargador con municiones calibre .40, una caja de proyectiles calibre .22 y un estuche correspondiente a una Bersa TPR 40.

Los elementos quedaron incorporados a la investigación judicial. La causa fue caratulada como “Averiguación de ilícito” y, hasta el momento, no se informaron detenciones.

Además, la Justicia dispuso una restricción de acercamiento de Chorne respecto de Balor, en el marco de las medidas adoptadas durante la investigación.

Qué dijo Roberto Chorne sobre la denuncia

El dirigente peronista rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de una maniobra de carácter político. A través de sus redes sociales, negó haber ofrecido dinero o un arma para cometer un ataque contra el intendente.

“No tengo absolutamente nada que ver con ningún encargue de nada, ni de nadie, ni hacia el intendente ni hacia nadie. Esto es una campaña de difamación política del intendente Balor, con un delincuente con alto prontuario que me acusa falsamente de llevarle mi arma”, expresó.

Chorne también aseguró que se encuentra de viaje por el país y cuestionó la credibilidad del denunciante al hacer referencia a sus antecedentes penales.

La postura de Carlos “Turco” Balor

El intendente Carlos “Turco” Balor fue informado sobre la denuncia y rechazó el ofrecimiento de custodia policial que le realizaron las autoridades. Según se indicó, continuará desarrollando su agenda de trabajo con normalidad.

Balor asumió al frente del municipio en noviembre de 2025, luego del fallecimiento de Juan José Mussi, quien había encabezado la gestión local durante años.

La investigación continúa bajo la órbita de la fiscal Silvia Borrone. Por ahora, las acusaciones forman parte de una denuncia judicial y deberán ser esclarecidas en el avance de la causa.