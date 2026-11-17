El Gobierno de Javier Milei no logró avanzar este martes en el Senado con el proyecto de reforma electoral que propone suspender las PASO para las elecciones de 2027. La iniciativa quedó sin dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, luego de que las diferencias entre el oficialismo, sus aliados y sectores de la oposición impidieran alcanzar un acuerdo.

Ante las dificultades para reunir los votos necesarios para eliminar definitivamente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Casa Rosada había modificado su propuesta inicial y ahora impulsa una suspensión por única vez, exclusivamente para los comicios de 2027.

Sin embargo, el cambio no alcanzó para destrabar la discusión. La controversia por la posible reincorporación de las listas colectoras, también denominadas listas de adhesión, se convirtió en uno de los principales obstáculos para conseguir las firmas necesarias.

#Congreso 🗳️⚡ Milei cambia su proyecto electoral: suspensión de las PASO, colectoras y Ficha Limpia rumbo a 2027 El Gobierno reformuló su propuesta de reforma electoral y negocia contrarreloj con gobernadores y bloques aliados. La Casa Rosada dejó atrás la eliminación definitiva de las PASO y ahora propone suspenderlas únicamente para las elecciones de 2027. 📌 El nuevo borrador plantea que las PASO queden suspendidas por única vez en 2027, ante las resistencias que generaba su eliminación permanente. 📌 También habilita excepcionalmente las listas colectoras: una misma fórmula presidencial podría aparecer acompañada por dos listas legislativas diferentes en un distrito. 📌 Los votos de esas listas para el Congreso se computarían por separado, aunque ambas compartan la misma candidatura presidencial. 📌 El proyecto suma Ficha Limpia: quedarían impedidas las candidaturas de personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, bajo las condiciones previstas en el texto. 👥 La incorporación de las colectoras forma parte de la negociación con gobernadores, la UCR, el PRO y otros bloques dialoguistas. Sin embargo, el mecanismo genera reparos por su posible impacto sobre la distribución de bancas mediante el sistema D'Hondt. 🏛️ La primera prueba será este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La Libertad Avanza buscará conseguir dictamen para intentar llevar el proyecto al recinto el 26 de noviembre. Para aprobarlo necesitará al menos 37 votos. 👉 https://t.co/mtULbjwoAe 💬 ¿Qué impacto tendría en las elecciones de 2027 suspender las PASO y habilitar nuevamente las listas colectoras? #JavierMilei #PASO #ListasColectoras #FichaLimpia #ReformaElectoral #Elecciones2027 #Senado #Política #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 17, 2026

Las listas colectoras, el principal obstáculo para la reforma electoral

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador libertario Agustín Coto, pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles 18 de noviembre, luego de que no se consiguieran los consensos para emitir dictamen.

El punto de mayor tensión es la intención del Gobierno de habilitar nuevamente las listas colectoras para las elecciones de 2027. El mecanismo permitiría que distintas listas legislativas compartan la boleta de un mismo candidato presidencial, una herramienta que algunos gobernadores aliados consideran útil para ordenar acuerdos electorales en sus distritos.

La propuesta, sin embargo, generó cuestionamientos incluso dentro de los espacios que podrían acompañar la suspensión de las primarias. El dirigente cercano a Patricia Bullrich, Gerardo Milman, planteó objeciones constitucionales sobre la aplicación de este sistema para la categoría de senadores nacionales.

Desde el PRO también expresaron reparos sobre el alcance de algunos puntos de la reforma, lo que complicó todavía más las negociaciones del oficialismo.

El Gobierno necesita 37 votos para aprobar la suspensión de las PASO

La discusión también está atravesada por la aritmética parlamentaria. Para aprobar una reforma electoral en el Senado se necesita una mayoría absoluta de 37 votos.

El oficialismo cuenta con 20 bancas propias y sumó el respaldo del PRO, pero todavía necesita ampliar sus apoyos entre los gobernadores y los bloques dialoguistas, especialmente los sectores del radicalismo y las representaciones provinciales.

La estrategia del Gobierno apunta a conseguir dictamen durante la continuidad del debate en comisión y llevar el proyecto al recinto el jueves 26 de noviembre. No obstante, la falta de acuerdos sobre las colectoras mantiene en suspenso ese objetivo.

#Elecciones2027 🗳️⚡ Milei ya se proyecta hasta 2031: “Vamos a ganar en primera vuelta” Javier Milei se metió de lleno en la carrera presidencial de 2027 y volvió a ratificar que buscará la reelección. Ante un auditorio con fuerte presencia juvenil, el Presidente dio por descontado un nuevo triunfo de La Libertad Avanza y hasta puso fecha a su salida de la Casa Rosada. 📌 “No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta”, aseguró Milei durante las Jornadas Monetarias y Bancarias. 📌 El mandatario puso especialmente el foco en los jóvenes, a quienes señaló como el 70 % del padrón electoral. 📌 “Mi sucesor vendrá en 2031 porque voy a ser reelecto”, afirmó al proyectar un eventual segundo mandato. 📌 En materia económica, reivindicó el equilibrio fiscal y prometió continuar con la reducción de impuestos. 🤔 Milei también repasó el escenario económico que, según su diagnóstico, recibió en diciembre de 2023 y sostuvo que su gestión está camino a cerrar el tercer año consecutivo con equilibrio en las cuentas públicas. 💰 En el tramo tributario volvió a definir los impuestos como “un robo” y aseguró que su Gobierno seguirá reduciéndolos para “devolver el dinero a los creadores de la riqueza”. Así, combinó la defensa de su programa económico con un mensaje abiertamente electoral rumbo a 2027. 👉 https://t.co/IRvNUQdgAY 💬 ¿Cómo creés que llegará Milei a la carrera presidencial de 2027? #JavierMilei #Elecciones2027 #Reelección #LaLibertadAvanza #Economía #BCRA #Política #Argentina #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 17, 2026

El peronismo rechazó la iniciativa del Gobierno

Desde la oposición también cuestionaron la reforma electoral. El peronismo manifestó su rechazo a la suspensión de las PASO y defendió el sistema de primarias como una herramienta para fortalecer la participación y la competencia interna de los partidos políticos.

En esa línea, el diputado de Unión por la Patria Germán Martínez sostuvo que el oficialismo busca modificar las reglas electorales por especulación política y cuestionó la intención de suspender las elecciones primarias.

Qué otros cambios incluye la reforma electoral

Además de la suspensión de las PASO, el proyecto del Ejecutivo contempla otros cambios en el sistema electoral argentino.

Entre sus principales puntos figuran la reincorporación de la denominada Ficha Limpia, modificaciones en el esquema de financiamiento de las campañas políticas y una limitación de los debates presidenciales obligatorios a las instancias de balotaje.

La discusión sobre estos capítulos también forma parte de las negociaciones legislativas. Por ahora, el Gobierno no consiguió los consensos necesarios para avanzar y deberá retomar las conversaciones este miércoles en el Senado.