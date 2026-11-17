on la mirada puesta en las elecciones nacionales de 2027, distintos sectores del peronismo federal se reunieron en San Fernando para avanzar en la construcción de un frente político nacional que se presente como alternativa al gobierno de Javier Milei.

El encuentro reunió a dirigentes con representación legislativa, territorial y federal, entre ellos referentes del Frente Renovador, gobernadores, intendentes bonaerenses y legisladores nacionales. La convocatoria tuvo como objetivo comenzar a articular una propuesta común que permita superar las diferencias internas y consolidar un espacio opositor con proyección nacional.

Entre los participantes se destacaron el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac; y el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti.

También estuvieron presentes el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, y los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

Intendentes y dirigentes de distintas provincias participaron del encuentro

La reunión contó además con una importante presencia de intendentes bonaerenses nucleados en La Liga. Entre ellos estuvieron Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; y Federico Achával, de Pilar, junto a otros jefes comunales y referentes políticos de diferentes puntos del país.

La diversidad de sectores representados buscó expresar una convocatoria amplia, con dirigentes que comparten la intención de construir una alternativa política nacional frente a la administración libertaria.

Unidad del peronismo y un proyecto político para 2027

Durante el encuentro, los dirigentes coincidieron en la necesidad de recuperar una historia, una identidad y un conjunto de convicciones compartidas para proyectar una alternativa de futuro para la Argentina.

En ese marco, plantearon que, más allá de las diferencias existentes entre los distintos espacios, hay una base común sobre la cual comenzar a construir una propuesta política de cara a 2027.

También señalaron la importancia de dejar atrás las divisiones y las desconfianzas, recuperar la capacidad de escucha y reconstruir la confianza a partir de decisiones y hechos concretos.

De cara a las próximas elecciones nacionales, uno de los principales consensos fue que la unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales y orientarse a la construcción de un proyecto que vuelva a conectar con las demandas de la sociedad.

La propuesta que buscarán impulsar tiene como ejes que el trabajo garantice una vida digna, que la educación genere oportunidades de progreso y que las familias argentinas puedan volver a proyectar su futuro con tranquilidad.

El encuentro en San Fernando se inscribe así en los primeros movimientos de reordenamiento del peronismo y de articulación de un espacio opositor con alcance federal, con la mira puesta en disputar el escenario político nacional en 2027.