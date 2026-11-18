Diecisiete quesos argentinos fueron distinguidos en una nueva edición de los World Cheese Awards 2026, realizada el 12 de noviembre en la ciudad de Córdoba, España. Este reconocimiento internacional pone en valor la calidad, la diversidad y el desarrollo de la industria quesera nacional, así como el trabajo de las empresas y los productores argentinos que continúan posicionando sus elaboraciones en los principales escenarios internacionales.

Entre los reconocimientos obtenidos se destaca el premio a Mejor Queso de América Latina, otorgado al Parmesano Vaquero de 18 meses, elaborado por Lácteos Vaquero. Esta distinción constituye un importante reconocimiento para la producción nacional y refleja el nivel de excelencia alcanzado por la industria quesera argentina.

Argentinos premiados

Parmesano Vaquero (18 meses de maduración — ganador como Mejor Queso de América Latina) y Reggianitto Vaquero (18 meses).

GOYA Quesos Migue (8 meses) y Parmesano Quesos Migue (10 meses).

Línea La Quesera: Queso Azul libre de gluten, Queso Parmesano sin lactosa libre de gluten y Queso Sardo sin lactosa libre de gluten.

Variedades de pasta dura y semidura: Grana Padano de 12 meses, Pepato de 6 meses, Queso Romano libre de gluten, Queso Sbrinz libre de gluten tipo suizo, Queso Provolone y Queso Sardo libre de gluten.

Especialidades: Cuatro Esquinas, Toscano, Alba Lana Medalla y Gascony.

La competencia, organizada por la Guild of Fine Food, convocó en esta edición a más de 5.300 quesos provenientes de 45 países, que fueron evaluados por un jurado internacional integrado por 270 especialistas de 51 países. Los productos fueron sometidos a una evaluación sensorial que contempló aspectos como la apariencia, el aroma, la textura y el sabor, con distinciones que incluyen medallas de Bronce, Plata, Oro y Súper Oro, además de premios especiales.

De acuerdo a lo reseñado oficialmente, “estos resultados reafirman el potencial de la cadena láctea argentina y su capacidad para elaborar productos con altos estándares de calidad y valor agregado”. Asimismo, “contribuyen a fortalecer la visibilidad internacional de los alimentos argentinos, generar nuevas oportunidades comerciales y consolidar la presencia de la producción nacional en los mercados” globales.