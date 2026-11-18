La periodista Miriam Lewin reconstruye la investigación que realizó junto a la productora Irene Bais y culminó con el impactante informe televisivo Yo, Grassi, en 2002 en el recordado ciclo Telenoche Investiga.

En el flamante lanzamiento de Marea Editorial, Cura malo, Lewin narra cómo, en medio de presiones y amenazas, develaron una trama de poder político, económico y mediático, hasta llegar a descubrir lo más terrible: el abuso de menores por un sacerdote célebre.

La historia termina con una condena, pero comienza otra vez. Muchos años después, Luis, uno de los sometidos por el cura, elige a Miriam para confiarle su escalofriante testimonio. Las sospechas se vuelven certezas en las vivencias de un adolescente a merced de un religioso sin escrúpulos.

La investigadora y el sobreviviente. Dos relatos que desnudan el verdadero rostro de Julio César Grassi: el cura malo.

La autora

Miriam Lewin es periodista especializada en investigación. Integró los equipos de Telenoche, Telenoche Investiga y Puntodoc. Trabajó en Radio Nacional, donde junto a Marcelo Camaño, ideó el premiado radiodrama Secretos Argentinos. Es coautora de Ese infierno; Putas y Guerrilleras con Olga Wornat y losi. El espía arrepentido con Horacio Lutzky. Publicó Skyvan. Aviones, pilotos y archivos secretos y Dina y Natan.