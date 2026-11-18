Una mujer de 71 años denunció que una ambulancia retiró a su pareja de su casa para asistirlo por una descompensación y que, horas más tarde, regresó con el hombre muerto y lo dejó sentado en un sillón del living. El episodio ocurrió el lunes en Bahía Blanca y ahora la Justicia investiga las causas de la muerte y las presuntas irregularidades por parte del personal médico que intervino en el traslado.

La víctima fue identificada como Héctor Omar Schwenzel, de 71 años. Su pareja, con quien convivía desde hacía 43 años y tenía cuatro hijos, radicó una denuncia penal en la Comisaría Cuarta de la ciudad. La causa quedó a cargo de la UFIJ N° 1 de Delitos Culposos, conducida por el fiscal Cristian Aguilar, que ya ordenó medidas de prueba.

Según el relato de la mujer, Schwenzel no tenía enfermedades preexistentes, no consumía medicamentos habitualmente ni tenía antecedentes de adicciones. Sin embargo, desde hacía aproximadamente dos meses sufría dolores estomacales, por lo que había comenzado a realizar consultas médicas.

El lunes por la mañana tenía turno en el Hospital Español para hacerse una endoscopía. De acuerdo con la denuncia, concurrió al establecimiento, pero el estudio finalmente no se realizó. Al regresar a su casa, cerca de las 11, le contó a su pareja que le habían aplicado una inyección y que no habían podido hacerle el procedimiento.

La mujer notó que su marido estaba mareado y muy cansado, aunque seguía consciente, según contó. Por ese motivo, le recomendó que se acostara a descansar.

La situación empeoró alrededor de las 14, cuando Schwenzel comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y en la zona de las carótidas. Su pareja, al ser enfermera, le controló los signos vitales y advirtió que tenía la presión arterial y las pulsaciones bajas.

Ante este cuadro, llamó al 911 para pedir asistencia médica. Sin embargo, según consta en la presentación judicial, le indicaron que debía comunicarse con PAMI para gestionar una ambulancia.

El móvil sanitario llegó aproximadamente a las 14.45. Para ese momento, el hombre se encontraba en paro cardíaco y uno de los médicos comenzó a realizarle maniobras de reanimación.

La denunciante también cuestionó la atención que recibió durante la asistencia y sostuvo que el dispositivo de asistencia respiratoria no habría sido colocado correctamente.

Pero lo que ocurrió después del traslado es uno de los puntos más polémicos de la denuncia. De acuerdo con el testimonio de la mujer, uno de los profesionales que intervino le habría dicho que no sabía a qué hospital podían llevar a su pareja porque existía la posibilidad de que rechazaran su ingreso si ya había fallecido.

Alrededor de las 16.30, la ambulancia regresó a la vivienda. Schwenzel estaba muerto y, según denunció su pareja, el personal sanitario lo dejó sentado en un sillón del living.

La mujer también aseguró que recibió explicaciones contradictorias sobre lo que pasó durante el traslado. Por un lado, le habrían dicho que el hospital no aceptaba el ingreso de pacientes fallecidos. Por otro, recibió una versión según la cual el establecimiento médico había informado que el hombre todavía presentaba signos vitales.

Así las cosas, la mujer realizó una denuncia penal para que se investigue la actuación del personal sanitario y se determine cómo murió su pareja.

Como quedó dicho, ya se ordenaron distintas medidas de prueba, entre ellas la autopsia, además de otras diligencias que se encuentran en curso.

El resultado del examen forense será determinante para establecer la causa de la muerte. Los estudios estarán disponibles recién el jueves.