Dos agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) lograron asistir a un bebé de un mes y medio que presentaba signos de ahogamiento y pudieron salvarle la vida en La Plata, en un tenso episodio que sucedió cuando un padre se acercó a la Escuela de Cadetes.

La Alcaide (EG) Cintia Gallo y el Suboficial Principal (EG) Eusebio Correa, junto a dos compañeros del Servicio de Guardia, se encontraban cumpliendo tareas en la Escuela de Cadetes cuando un ciudadano que circulaba por calle 44 entre 133 y 135 se acercó pidiendo ayuda para su hija.

Sin dudarlo y poniéndose a total disposición, Gallo y Correa lo asistieron. Eusebio tomó rápidamente a la beba y le practicó las maniobras de desobstrucción de vías aéreas en lactantes hasta que, finalmente, reaccionó.

Seguidamente, la enfermera del área de Sanidad de la Escuela de Cadetes, Valeria D’Uva, constató que la menor estaba bien y brindó indicaciones al padre respecto de la posición adecuada para su traslado al hospital más cercano.

Cabe mencionar que el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, recibe asiduamente capacitaciones y actualizaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios.