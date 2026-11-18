Con autoría y dirección general de Romina Richi, el ex CCK presenta Es teatro es deseo. Julieta y Romeo, una obra en la que se unen el teatro, la ópera, la danza y la música en vivo para transformar la tragedia clásica en una lucha entre el amor, el poder, el miedo y el deseo, con dirección musical a cargo de Ezequiel Silberstein.

El deseo se apodera del universo de Shakespeare y reúne a sus personajes para volver a contar la historia de los jóvenes amantes.

Hamlet, Ofelia, Lady Macbeth, Cleopatra y Ricardo III intentan anticipar lo que sucederá, pero, atravesados por sus propias historias, no consiguen cambiar el curso de los acontecimientos.

Funciones

Viernes 27 y sábado 28 de noviembre, 20 horas

Domingo 29 de noviembre, 19 horas

Ficha técnica

Elenco: El deseo: Leonora Balcarce / Julieta: Margarita Páez / Romeo: Balthazar Murillo / Capuleto: Martín Di Paola / Fray Lorenzo: Daniel Ibarra / Gertrudis: Stephania Troiano / Mercurio: Lautaro Martínez / Tebaldo: Lautaro Espeche / Benvolio: Emanuel Defalco / Ofelia: Olivia Espeche / Lady Macbeth: Andrea Ebrahim / Cleopatra: Fiona Mastronicola / Hamlet: Camo Sibolich / Ricardo III: Juan Felice Astorga / Calibán: Pía Pecora / Julieta (voz lírica): Vir Guevara / Romeo (voz lírica): Darío Pometti / Danza: Flor Borruso, Valen Vicentín, Antonella Ferreiro, Jitsu Díaz, María de los Milagros, Isabella Cellino y Juanma Cabrera.

Coreografía: Barbi Majule

Escenografía: Guillermo Bechthold

Vestuario: La Polilla

Apoyo de vestuario: Teatro Argentino de La Plata

Música en vivo: Piano y quinteto de cuerdas

Producción: Es teatro es deseo

Dirección musical: Ezequiel Silberstein

Asistentes de dirección: Giampietro Marchionni, Franco Yovine

Autoría y dirección general: Romina Richi

Reserva de entradas

La actividad es gratuita y requiere entradas. La reserva previa se podrá gestionar de manera virtual a partir de dos días antes del día de la actividad correspondiente, a las 14 horas, hasta agotar el cupo disponible.

Podrán solicitarse hasta dos entradas por persona (inclusive menores de edad, que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto). Cuando el cupo para la actividad se alcance quedará deshabilitada la opción de completar el formulario.

Completado el formulario, el público deberá presentarse el día de la actividad, a partir de las 14 horas y hasta el horario de inicio de la función, en la boletería (mostradores de planta baja), para retirar las entradas físicas con las cuales acceder a la sala.

Por otra parte, habrá un cupo de entradas que se entregarán de modo presencial en la boletería, el mismo día de la actividad desde las 14 horas. Estas entradas se habilitan hasta agotar la capacidad de la sala.

Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: [email protected].