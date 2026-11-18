El potencial productivo, industrial y tecnológico de La Matanza, Capital Nacional de la Producción y el Trabajo, se puso nuevamente en valor en la mega exposición Hecho en MTZ. Un espacio que reunió a PyMEs, cooperativas, grandes empresas, primeras marcas del país y emprendimientos locales, con propuestas para niños, jóvenes y familias. En este marco, el intendente del populoso distrito, Fernando Espinoza, destacó que “más de 150 mil visitantes pasaron por esta muestra del talento matancero, la creatividad y la pujanza de nuestros empresarios que se superan día a día. Esta expo es un orgullo para toda la Argentina”.

La Expo industrial y tecnológica de La Matanza, la más grande de la provincia de Buenos Aires, fue todo un éxito. Durante tres días, Hecho en MTZ reunió a las principales empresas, PyMEs, cooperativas, emprendimientos e instituciones del distrito, y permitió visibilizar el trabajo de los distintos sectores productivos en un espacio de encuentro, entretenimiento y comunidad. Además de promover los emprendimientos locales y fortalecer el vínculo entre las empresas y las vecinas y vecinos, destacando el aporte de quienes impulsan la producción y generan empleo en La Matanza.

Quiero agradecer a cada familia que se acercó, a quienes expusieron y a todas las trabajadoras y trabajadores que hicieron posible esta nueva edición. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) November 16, 2026

“Las mejores empresas de la Argentina están en La Matanza. Tenemos industrias metalúrgicas, de calzado, textiles, metalmecánicas, de artículos plásticos, alimenticias, automotrices, y de la madera, con la última tecnología”, valoró el también presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Acto seguido, expuso que “la Argentina pos-Milei tiene que ser una Argentina con educación, tecnología, robótica e innovación. El año que viene vamos a inaugurar el Polo Científico y Tecnológico, que será el primero de la Argentina y de América Latina y que va a crear 10 mil puestos de trabajo para todos los jóvenes de la Argentina”.

Luego de visitar los stands de las PyMEs matanceras, Espinoza destacó las políticas de acompañamiento del Gobierno local a las empresas para sostener la producción, el trabajo y la actividad económica frente al difícil contexto nacional: “En La Matanza acompañamos a las industrias, empresas y comercios con exenciones fiscales para que no paguen habilitación ni tasas, según la inversión que vayan a realizar”.

Y remarcó que según el tipo de emprendimiento que lleven adelante: “Quienes inviertan en La Matanza pueden no pagar tasas hasta por 10 años”.



En la muestra quedó en evidencia el difícil momento que sufren la industria argentina por la fuerte crisis económica nacional, en ese sentido, Fernando Espinoza expresó su preocupación por el impacto de las medidas del Gobierno nacional en las familias, los jóvenes, las empresas y el consumo: “Debido al desastre del plan económico de Milei, con mega tarifazos de más del 1.000 % en la luz, la disminución del consumo y una mayoría de los argentinos que no llegan a fin de mes. La juventud está endeudada: el 40 % de los menores de 30 años está endeudado en la Argentina”, y agregó que “estamos sufriendo un industricidio”.

Luego, Fernando Espinoza contrapuso el modelo productivo local con la situación económica nacional: “Como dijo el Papa León XIV en su reciente visita a la Argentina, ‘la economía debe estar al servicio de las personas’. Eso es lo que hacemos todos los días en La Matanza, con un Estado que pone la economía al servicio de la gente y no a la gente al servicio de la economía, como quiere el Gobierno nacional. Por eso es importante contar con un Estado presente, eficiente y con sensibilidad social, visibilizar la producción, el trabajo y los emprendimientos, y mostrar lo que se hace en La Matanza, con la inversión en educación, tecnología, robótica e innovación”.

“Desde La Matanza decimos que vamos a salir adelante. Argentina es un país privilegiado y tiene futuro. Que no nos roben los sueños. Vamos por una nueva Argentina”, finalizó Fernando Espinoza.