KFC anunció su colaboración más audaz hasta la fecha, con la película de Marvel Studios “Avengers: Doomsday”, que llegará a los cines el 16 de diciembre. La colaboración une a la marca con el villano más reciente del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Doctor Doom, alrededor de un nuevo menú digno de su nombre.

A partir del 18 de noviembre, se presentará el menú inspirado en Doctor Doom, una propuesta por tiempo limitado que incluye productos especiales, packaging de edición limitada, figuras coleccionables inspiradas en Marvel y activaciones en los locales, pensadas para acercar a los fans al Universo Cinematográfico de Marvel.

“Con esta colaboración, buscamos ir más allá de sumar un producto al menú: queremos ser parte de uno de los momentos culturales más esperados del año y combinar los sabores que eligen nuestros clientes con toda la pasión y la energía de “Avengers: Doomsday”, de Marvel Studios. Doctor Doom es un personaje imponente, que no pasa desapercibido, y eso es justamente lo que buscamos transmitir con esta propuesta”, señaló Paula Barreto, gerente de Marketing de KFC Argentina.

La propuesta, disponible por tiempo limitado, reúne distintas opciones inspiradas en Doctor Doom, que combinan los sabores de esta edición especial con los productos clásicos de KFC:

Doom Sandwich : elaborado con pan negro, salsa cola BBQ, mayonesa verde ahumada, pepinos, lechuga, queso cheddar feta y pechuga de pollo crujiente. Se sirve con un acompañamiento y una bebida mediana.

: elaborado con pan negro, salsa cola BBQ, mayonesa verde ahumada, pepinos, lechuga, queso cheddar feta y pechuga de pollo crujiente. Se sirve con un acompañamiento y una bebida mediana. Doom Big Box : incluye el Doom Sandwich, una porción de pollo crujiente, un bucket de mayonesa verde ahumada y un coleccionable del Coronel, además de un acompañamiento y una bebida mediana.

: incluye el Doom Sandwich, una porción de pollo crujiente, un bucket de mayonesa verde ahumada y un coleccionable del Coronel, además de un acompañamiento y una bebida mediana. Doom Bucket : incluye strips de pollo, tres acompañamientos, bebidas medianas y un bucket de mayonesa verde ahumada.

: incluye strips de pollo, tres acompañamientos, bebidas medianas y un bucket de mayonesa verde ahumada. Bucket de mayonesa verde ahumada: también estará disponible en formato individual.

Además del menú, la colaboración incluye una figura exclusiva de la Colonel Sanders Cosplay Collection, que se podrá obtener con la compra de cualquiera de los productos inspirados en Doctor Doom, hasta agotar stock. La colección cuenta con cinco versiones que presentan al Coronel Sanders con looks inspirados en distintos personajes de los Avengers.

A su vez, todos los productos de esta edición especial vendrán en empaques de edición limitada, con un diseño oscuro y remachado en hierro que presenta la máscara de Doctor Doom, junto con las marcas de “Avengers: Doomsday” y KFC en todo el empaque.

La idea creativa de la campaña refleja su ambición cultural. Doctor Doom es uno de los supervillanos más icónicos de Marvel, por lo que tenía sentido que KFC llegara a un acuerdo con él en nombre de sus invitados. El video de campaña global, muestra a Doctor Doom contemplando la ciudad de Nueva York tras una batalla épica con los Avengers, donde todos los restaurantes han quedado reducidos a escombros, excepto un KFC, que permanece completamente intacto. Lo único que tuvo que hacer fue crear un menú digno de su nombre.

El Menú inspirado en Doctor Doom estará disponible por tiempo limitado en los locales KFC de todo el país.



