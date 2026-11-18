El presidente de la Nación, Javier Milei, reivindicó los valores judeocristianos y destacó la desregulación y la apertura de los mercados como ejes de la política del Gobierno nacional “para sacar a la Argentina de la trampa de la pobreza”, al recibir el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en el marco del simposio internacional por el 80° aniversario de los juicios de Núremberg.

“Estamos aplicando buena teoría y está funcionando. No tengo dudas de que hemos ingresado en el siglo de oro liberal y la Argentina va a ser grande nuevamente”, afirmó el mandatario durante su discurso. Estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y el ministro de Economía, Luis Caputo. También estuvieron presentes el presidente de la Universidad de Belgrano, José Ghioldi; el rector del Instituto Universitario Isaac Abarbanel, rabino Ariel Stofenmacher; y el presidente de la Fundación Universidad de Belgrano, Julio Baigorria.

Durante su exposición, Milei destacó la importancia del respeto por la vida, la libertad y la propiedad como incentivos para el ahorro y la inversión, y ratificó su cuestionamiento a la idea de justicia social en términos redistributivos. “Los valores que no son negociables son los judeocristianos”, afirmó, y destacó los resultados del plan económico, centrado en quitar trabas a la producción y ampliar el acceso a los mercados para impulsar el crecimiento.

“Cuando llegamos solamente comerciábamos con el 10 % del planeta, y ahora lo hacemos con el 30 %. Hemos abierto más de 500 mercados y, si seguimos acordes a nuestro plan, para el año 2031 estaremos comercializando con el 90% del mundo”, sostuvo, y remarcó que “eso va a generar un proceso de competencia” por el cual “vamos a ganar mucha productividad”.

Al inicio de la ceremonia, el presidente de la Universidad de Belgrano ponderó que Milei “no llega a esta universidad como un visitante, sino como uno de los nuestros”, y añadió que se trata de un “reconocimiento de parte de dos universidades que hoy se encuentran unidas por aquello que considero esencial: el conocimiento, la libertad de pensamiento y el debate de ideas”.

Por su parte, el rabino Ariel Stofenmacher afirmó que “en un mundo donde el antisemitismo crece, la discriminación y la intolerancia aumentan”, y agradeció al Presidente por “su coherencia y por la claridad con la que ha sostenido esta causa dentro y fuera del país”.

Asimismo, Baigorria resaltó que el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa a Milei “reconoce las convicciones que ha sabido defender” y valoró “su firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y el terrorismo internacional, su impulso a la ley de juicio en ausencia y su defensa en la memoria del Holocausto”.