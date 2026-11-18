El audio llega a media tarde por WhatsApp desde un número desconocido: “Ma, me robaron el celular, te escribo de este. Necesito que me transfieras ahora, después te explico”. El tono, las pausas, la forma de decir “ma”: todo suena idéntico. Pero quien habla no es el hijo, sino un modelo de inteligencia artificial entrenado con unos pocos segundos de su voz, tomados de una historia de Instagram, un video de TikTok o un audio reenviado. La escena, que hasta hace poco parecía de ciencia ficción, ya forma parte del repertorio cotidiano del fraude en Argentina.

En el marco de la Semana Internacional de Concientización sobre el Fraude, que la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) impulsa del 15 al 21 de noviembre, Infobip, plataforma global de comunicaciones en la nube con enfoque AI-First, pone el foco en una de las modalidades de mayor crecimiento: la suplantación de identidad mediante voces clonadas. La barrera técnica prácticamente desapareció. Un estudio de McAfee comprobó que tres segundos de audio alcanzan para generar un clon con 85% de coincidencia con la voz original, y que el 70% de las personas no está seguro de poder distinguir una voz real de una sintética. Entre quienes recibieron un mensaje de este tipo, el 77% terminó perdiendo dinero.

La escala del problema ya se mide en cifras oficiales. El informe anual del Internet Crime Complaint Center (IC3) del FBI registró en 2025 más de 22.000 denuncias vinculadas a inteligencia artificial en Estados Unidos, con pérdidas declaradas por US$ 893 millones, en las que la clonación de voz, los videos falsos y los guiones generados por IA aparecen como herramientas centrales.

Según el informe State of the Call 2026 de Hiya, uno de cada cuatro estadounidenses recibió una llamada con voz falsificada en los últimos doce meses. Pindrop, que analizó 1.200 millones de llamadas a centros de contacto, detectó que los intentos de fraude con deepfakes de voz crecieron más de 1.300 % en 2024: pasaron de uno por mes a siete por día. Y Deloitte proyecta que las pérdidas por fraude habilitado por IA generativa en Estados Unidos treparán de US$ 12.300 millones en 2023 a US$ 40.000 millones en 2027.

Argentina no es la excepción. De acuerdo con datos de Sumsub y BioCatch relevados por Revista Mercado, las estafas de ingeniería social crecieron 183% interanual en el país y el uso de deepfakes para cometer fraudes aumentó 66 %. La encuesta anual de CertiSur y D'Alessio IROL, realizada en abril de 2026, indica que 43 % de los argentinos sufrieron alguna ciberestafa o hackeo en el último año, frente a 33 % en el período anterior y 9 % en 2022; 31 % de los intentos de phishing llegaron por WhatsApp y 20%, a través de una llamada telefónica. A la vez, el 81 % de los encuestados asocia los avances de la IA con fraudes cada vez más complejos.

“La voz siempre fue una de nuestras formas más naturales de confiar: si suena como mi hijo, como mi jefe o como un agente de banco, bajo la guardia. Hoy cualquiera que publique videos o mande audios deja una muestra de voz suficiente para ser imitado, y el fraude ya no necesita hackear un sistema: le alcanza con hackear la confianza”, explica Marcelo Agustín Rodríguez, gerente de Ventas para el Cono Sur de Infobip.

Familiares, jefes, funcionarios y bancos: a quién imitan

La variante más extendida es la del “familiar en apuros”, una versión potenciada del clásico cuento del tío. En diciembre de 2025, la Fiscalía N° 1 de Quilmes concluyó que los audios de WhatsApp con los que una mujer fue convencida de transferir una suma importante, supuestamente enviados por un conocido, habían sido generados con IA y reproducían “de forma muy precisa el tono y timbre de voz”, según el Centro de Información Jurídica bonaerense. Pero el fenómeno ya escaló al mundo corporativo: el llamado “fraude del CEO” usa voces clonadas de directivos para ordenar transferencias urgentes a equipos de finanzas, como en el intento frustrado contra ejecutivos de Ferrari en 2024.

A eso se suman las suplantaciones de funcionarios públicos, cuyas denuncias se duplicaron en 2025 en Estados Unidos según el FBI, con audio y video generados por IA entre sus recursos, y las llamadas que imitan el protocolo de atención de bancos y billeteras virtuales para obtener códigos de verificación o claves.

El canal que más usamos es el que más explotan

El terreno es fértil. WhatsApp alcanza 99 % de penetración en Argentina, según Infobip, y los mensajes de voz se volvieron una forma habitual de comunicación entre familiares, colegas y clientes: cada audio es, potencialmente, materia prima para un clon. El Fraud & Security Report 2026 de Infobip registró a nivel global un aumento de 77 % en las amenazas detectadas durante 2025, atribuido al uso de IA por parte de los estafadores para escalar y personalizar sus ataques; el phishing representó 49% del contenido malicioso bloqueado, con un salto interanual de 94%. En América Latina, la compañía bloqueó un 56% más de mensajes maliciosos que el año anterior. La confianza de los usuarios acusa el golpe: solo 40% de los argentinos confían hoy en las medidas de prevención de fraude de bancos y empresas, frente al 83% un año antes, según CertiSur y D'Alessio IROL.

“Las empresas no pueden pedirle al cliente que se convierta en un detector de deepfakes. La responsabilidad es construir canales donde la identidad se verifique antes de que empiece la conversación: autenticar el número desde la red del operador, detectar si hubo un cambio de SIM reciente, sumar un segundo factor en las operaciones sensibles y usar inteligencia artificial para identificar patrones de fraude en tiempo real. A la IA que usan los estafadores para imitar se la combate con IA que verifica”, señala Rodríguez.

La industria ya se mueve en esa dirección. Según el mismo informe de Infobip, la adopción de herramientas de detección de fraude basadas en IA creció 7 1% interanual, y las interacciones con APIs de red como SIM Swap y Number Verification, que permiten confirmar con el operador que un número es legítimo y no fue transferido recientemente, aumentaron 91%, con el sector financiero a la cabeza.

“La pregunta ya no es si una voz suena real, sino si podemos comprobar que lo es. En un país donde gran parte de la vida pasa por el celular, proteger cada conversación es proteger la confianza entre las personas y entre las marcas y sus clientes”, concluye Rodríguez.

El teléfono puede sonar con la voz de mamá. La diferencia, hoy, está en tomarse unos segundos para comprobar que realmente sea ella.