El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con la incorporación de las listas colectoras en el proyecto de reforma electoral y busca destrabar las negociaciones en el Senado para conseguir los votos que le permitan suspender las PASO en 2027.

La decisión fue anunciada este miércoles por la senadora Patricia Bullrich, durante una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en medio de las conversaciones con los bloques aliados para alcanzar un dictamen.

"En relación con la discusión que tuvimos ayer y las observaciones de cambios en el sistema electoral, hemos estado analizando y consultando y hemos decidido dejar fuera de este dictamen el sistema de adhesiones", confirmó la legisladora.

De esta manera, el oficialismo retiró uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa, que había generado resistencias entre el PRO y otros sectores que acompañan la propuesta de suspender las primarias.

Por qué el Gobierno decidió retirar las listas colectoras

La incorporación de las listas colectoras, también denominadas listas de adhesión, se había convertido en el principal obstáculo para conseguir consensos en el Senado.

El mecanismo permitía que distintas listas legislativas compartieran una misma candidatura presidencial, una alternativa que había sido impulsada en el marco de las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados.

Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos entre los bloques dialoguistas. El PRO, que había manifestado su respaldo a la suspensión de las PASO, mantenía sus reparos sobre ese punto de la reforma.

Tras anunciar el cambio, Bullrich sostuvo que el proyecto volverá al sistema electoral conocido por los argentinos: "Volvemos al modelo que ya conocemos: un ciudadano, un voto, una sola lista".

La comisión pasó a un nuevo cuarto intermedio para terminar de modificar el texto y retomar el debate durante la tarde.

Qué otros cambios incluye la reforma electoral

Además de la suspensión de las PASO 2027, el proyecto contempla modificaciones en distintos aspectos del sistema electoral.

Uno de los puntos que se mantendrá es la incorporación de Ficha Limpia, que impedirá que puedan ser candidatos quienes tengan una condena confirmada en dos instancias. "Es muy importante que de una vez por todas salga", afirmó Bullrich.

También se acordó reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar condiciones más equilibradas para la difusión de las distintas fuerzas políticas.

Otro de los cambios alcanza a la elección de los parlamentarios del Mercosur. Según explicó la senadora, los 24 representantes elegidos por distrito serían designados por las legislaturas provinciales. En tanto, de los 19 representantes correspondientes al distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y siete por el Senado.

El dictamen también incorpora disposiciones sobre simultaneidad electoral, para permitir que las categorías locales puedan votarse mediante boleta única cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día.

Por otra parte, se propuso modificar el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a determinadas actividades comerciales, culturales y sociales durante las jornadas electorales.

Cuántos votos necesita el Gobierno para suspender las PASO

Con el retiro de las colectoras, el oficialismo busca acercar posiciones con los bloques que todavía no habían definido su acompañamiento.

Para conseguir dictamen, necesita reunir al menos 10 firmas de los 19 integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Libertad Avanza cuenta con seis representantes propios y depende del respaldo de otros espacios para alcanzar ese número.

Una vez superada esa instancia, el proyecto deberá llegar al recinto del Senado, donde necesitará 37 votos para ser aprobado.

La decisión de retirar las listas colectoras representa un cambio en la estrategia legislativa del Gobierno, que busca concentrar las negociaciones en el objetivo central de la reforma: suspender las elecciones primarias de cara a los comicios nacionales de 2027.