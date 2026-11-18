La Legislatura bonaerense dio un nuevo paso hacia la implementación de un régimen específico de sanciones contra el maltrato y el abandono de animales de compañía. La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado bonaerense aprobó un proyecto de ley impulsado por la senadora Emilia Subiza, del espacio Hechos, que propone incorporar nuevas faltas y penalidades al Código de Faltas provincial.

La iniciativa apunta a sancionar conductas de crueldad, negligencia y descuido que, si bien pueden no configurar un delito penal, representan situaciones de maltrato animal. Entre ellas se encuentran el abandono, la falta de cuidados básicos, el encierro en condiciones inadecuadas y dejar animales dentro de vehículos sin ventilación suficiente.

“La iniciativa busca cubrir un vacío legal en la provincia al tipificar conductas cotidianas de crueldad o descuido que hoy no llegan a configurar un delito penal”, explicó Subiza.

La legisladora también señaló que el objetivo es brindar herramientas concretas a los jueces de faltas y a las fuerzas de seguridad para intervenir ante estas situaciones y garantizar la protección de los animales.

Qué sanciones contempla el proyecto contra el maltrato animal

De convertirse en ley, el régimen establecerá multas económicas, penas de arresto y prohibiciones para tener animales de compañía, de acuerdo con la gravedad de la infracción.

Las multas estarán calculadas en función del haber mensual de un agente de seguridad de la Policía bonaerense. Entre las sanciones previstas se encuentran:

Falta de cuidados básicos: multas del 30% al 50% de un haber policial por omitir recaudos esenciales para preservar la salud y la integridad de los animales.

Encierro en espacios inadecuados: multas del 50% al 70% por mantener animales en lugares sin condiciones de higiene o posibilidades de esparcimiento.

Encierro en vehículos: multas del 70% al 100% o arresto de 15 a 30 días por dejarlos en automóviles sin ventilación adecuada o durante períodos prolongados.

Menoscabo a la integridad: multas del 70% al 100% o arresto de 30 a 45 días, además de la prohibición de tutela y contacto por uno o dos años, para quienes los sometan a prácticas dolorosas innecesarias, les apliquen sustancias tóxicas o los expongan a situaciones degradantes.

Abandono: multas de entre uno y diez haberes policiales o arresto de 45 a 60 días, junto con la prohibición de tener animales por un plazo de uno a dos años.

Podrán rescatar animales en peligro y prohibir la tenencia

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la posibilidad de que las autoridades competentes dispongan el rescate preventivo inmediato de animales en situación de peligro.

Además, la propuesta contempla que quienes cometan infracciones puedan reparar el daño mediante tareas vinculadas al cuidado animal o donaciones a refugios y organizaciones no gubernamentales proteccionistas.

En los casos más graves, los responsables podrán recibir una prohibición de tutela y contacto con animales de compañía por un período de entre uno y dos años.

Crearán un registro de infractores por maltrato animal

El proyecto también establece la creación de un apartado específico dentro del Registro de Contraventores de la provincia de Buenos Aires, denominado Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal.

Allí quedarán asentadas las condenas firmes por las infracciones contempladas en la normativa, con el objetivo de contar con un registro de las personas sancionadas.

Tras la aprobación en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado, la iniciativa deberá continuar su recorrido legislativo. Subiza manifestó su expectativa de que pueda obtener pronto la sanción definitiva en el recinto.

“El maltrato animal no siempre llega a los tribunales penales, pero ocurre todos los días frente a nuestros ojos”, sostuvo la senadora, quien mencionó situaciones de abandono, encierro en condiciones indignas y animales dejados dentro de vehículos expuestos al sol.