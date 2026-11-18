Un estremecedor caso de violencia de género llegará a juicio oral en Tucumán: un hombre está acusado de intentar asesinar a su pareja luego de que ella le comunicara su decisión de poner fin a la relación. Las dos hijas de ambos, de apenas 10 y 16 años, intervinieron para salvarle la vida a su madre.

El imputado fue identificado como Darío Pascual Cabrera, de 35 años, quien habría protagonizado un violento ataque contra la mujer, de 32, mientras los cuatro viajaban a bordo de una Toyota Hilux.

El hecho ocurrió durante la tarde del 28 de marzo pasado en la capital tucumana. Según la investigación, una discusión comenzó mientras circulaban por la avenida América y se agravó cuando la víctima pidió auxilio al pasar frente a un puesto policial.

Estrelló la camioneta e intentó estrangularla

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Cabrera aceleró deliberadamente y embistió una vivienda con su camioneta, situada en el pasaje Aragón al 800, provoando severois daños en la propiedad de una mujer de 81 años, y no hiriendo a nadie de milagro.

Lejos de deponer su actitud, el sujeto habría intentado estrangular a su pareja dentro del habitáculo tras el impacto, momento en el que las adolescentes y su madre quedaron en medio de una dramática secuencia.

Las menores forcejearon con su padre hasta conseguir que liberara a la mujer, quien logró escapar del vehículo y posteriormente fue asistida en el Hospital Padilla.

Intento de femicidio: piden 10 años de prisión

La causa fue elevada a juicio oral y público tras una audiencia celebrada el pasado miércoles 11 de noviembre.

Entre los elementos reunidos por la Unidad Fiscal de Homicidios II se destacan las imágenes de una cámara de seguridad que registró la colisión (y cuyo video ilustra este artículo) y las declaraciones de las hijas del acusado en Cámara Gesell.

Cabrera deberá responder por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso ideal con daños.

Por el brutal episodio, el Ministerio Público Fiscal solicitará una condena de 10 años de prisión efectiva.

