El aclamado saxofonista francés Baptiste Herbin y el legendario percusionista argentino radicado en Francia, Minino Garay, presentan su álbum Los Arregladores, que fusiona el jazz contemporáneo con las raíces musicales de nuestro continente a través de un repertorio de canciones sudamericanas, estándares de jazz y clásicos del post-bop, con arreglos de diez reconocidos artistas.

De gran repercusión en los medios especializados europeos, este álbum será lanzado en Sudamérica con conciertos en Brasil, Bolivia y Argentina en el marco de la décima edición del Divino Music Festival, que propone encuentros entre músicos argentinos y del Viejo Continente.

En nuestro país, entre el 6 y el 20 de diciembre, el Divino Music Festival recorrerá Mendoza, Buenos Aires y Córdoba y tendrá los temas de Los Arregladores como eje de sus conciertos.

Asimismo, en su estadía argentina, Baptiste y Minino van a grabar el segundo disco de Los Arregladores con invitados de lujo como Abel Rogantini, Hernán Jacinto, Flavio Romero, y con Lucas Dorado en vibráfono y Charro Flores en flauta y quena.

Una de las claves del álbum Los Arregladores es la particular combinación de músicos con amplias trayectorias en el jazz y la música latina. Baptiste Herbin es un destacado saxofonista, con raíces en Parker y Coltrane, y uno de los principales estilistas del post-bop francés.

En el pianista Leo Montana encuentra un brillante contrapunto, ya que Montana es un solista de gran talento que domina todo el espectro del jazz latino y contemporáneo. En el corazón de la orquesta se encuentra Minino Garay, maestro de la percusión que perfeccionó sus habilidades en su Argentina natal antes de llegar a París a fines de los 80.

Por su parte, el bajista Felipe Cabrera, quien toca hace diez años junto al pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, sabe cómo tender puentes entre ambos mundos. Como invitado en dos de los trece temas participa el joven bandoneonista Patricio Tripa Bonfiglio, argentino residente en París, y que fuera primer bandoneón de la Fernández Fierro.

Dice Minino Garay sobre Los Arregladores: “Cuando terminamos de grabar, me di cuenta de que Los Arregladores representa al cien por ciento el espíritu del Divino Festival, que llevo adelante en Argentina desde hace diez años. Es la primera vez que presento un proyecto personal dentro del festival, y me hace muy feliz hacerlo”.

“Por un lado, está el cruce con Baptiste Herbin, a quien personalmente considero el mejor saxofonista de la escena europea actual, quien tiene un espíritu ecléctico y una curiosidad por las músicas y los ritmos muy parecidos a los míos. Decidimos hacer juntos un proyecto cruzando la música latinoamericana con el jazz que ambos tocamos desde siempre. El disco reúne temas de ambos mundos, todos interpretados desde los ritmos latino americanos”, pondera.

En igual tono, resalta: “Para mí, Los Arregladores es un orgullo y una especie de coronación de mi trabajo durante todos estos años: para acercar los ritmos latinoamericanos al mundo de la música europea y, a través del Divino, traer ese encuentro a la Argentina para compartirlo e intercambiar con los músicos y el público de mi país”.

“Esta gira sudamericana, que nos llevará a Brasil, Bolivia y Argentina, es una alegría enorme. Y nos dará la posibilidad de grabar en diciembre, en Argentina, el segundo álbum de Los Arregladores, con músicos maravillosos como Abel Rogantini, Flavio Romero, Hernán Jacinto. Manu Sija y Lucas Dorado”, completa el músico.

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