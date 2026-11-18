El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta presentó una propuesta para avanzar en la integración urbanística entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, con una idea central: transformar la avenida General Paz, históricamente concebida como un límite entre ambos distritos, en un espacio de conexión.

Bajo la consigna “Vamos a derribar el muro”, el dirigente difundió en sus redes sociales un video realizado con inteligencia artificial que muestra una serie de explosiones simuladas en distintos tramos, puentes y accesos de la General Paz. La producción audiovisual funciona como una representación simbólica de su iniciativa para eliminar las barreras físicas que separan a la Capital del territorio bonaerense.

La presentación se conoció el 18 de noviembre y generó distintas reacciones en las redes sociales por el impacto de sus imágenes. El anuncio también se inscribe en el regreso de Larreta a la competencia política porteña: el exmandatario confirmó que buscará volver a la jefatura de Gobierno en las elecciones de 2027.

Vamos a derribar el muro https://t.co/XyEReB3Vns — Larreta (@horaciorlarreta) November 17, 2026

Plataformas verdes para unir Capital y Conurbano

Uno de los ejes centrales de la iniciativa contempla intervenir sectores estratégicos de la avenida General Paz mediante la construcción de plataformas y cubiertas verdes que permitan conectar ambos lados de la traza.

Los puntos mencionados incluyen los cruces entre Villa Lugano y La Matanza, Villa Real y Tres de Febrero, Villa Devoto y San Martín, y el barrio porteño de Saavedra con Vicente López.

La propuesta apunta a generar nuevos espacios verdes y áreas de circulación que permitan superar la división física que representa actualmente la autopista, favoreciendo la integración entre los barrios de la Ciudad y los municipios del primer cordón del Conurbano.

Megaestacionamientos para reducir el ingreso de autos a la Ciudad

Otro componente del plan es la construcción de megaestacionamientos disuasorios, integrados al sistema de transporte público porteño.

El objetivo es que quienes llegan desde el Gran Buenos Aires puedan dejar sus vehículos en esos espacios y continuar su recorrido mediante colectivos, trenes u otros medios de transporte público.

De acuerdo con el planteo de Larreta, la medida permitiría reducir el ingreso de autos particulares a la Ciudad y contribuir a descomprimir el tránsito en los principales accesos y arterias porteñas.

Metrópolis y la segunda transformación

La propuesta forma parte del planteo político de Metrópolis, el nuevo espacio con el que Larreta busca instalar una agenda de integración metropolitana y promover lo que denomina una “segunda transformación”.

El exjefe de Gobierno sostiene que la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano funcionan como una misma unidad urbana, más allá de los límites administrativos y jurisdiccionales. Desde esa perspectiva, considera que la planificación de infraestructura, movilidad y espacios públicos debe contemplar las necesidades de toda el área metropolitana.

El planteo también marca diferencias con el enfoque de la gestión de Jorge Macri, que impulsó medidas de control en los límites de la Ciudad.

El video de las explosiones en la General Paz y la candidatura de Larreta

Para presentar la iniciativa, Larreta publicó un spot generado con inteligencia artificial en el que se simula un centro de operaciones con agentes desplegados en distintos accesos a la Ciudad, entre ellos Puente Saavedra.

En una de las escenas aparece el exmandatario y pronuncia la frase “Vamos a derribar el muro”. Luego presiona un botón verde y comienzan las explosiones simuladas en distintos sectores de la General Paz, sus puentes y autopistas.

El recurso audiovisual representa simbólicamente la intención de eliminar las fronteras físicas entre la Capital y el Conurbano. Las imágenes, sin embargo, no corresponden a intervenciones reales sobre la infraestructura vial.

En paralelo, Larreta confirmó que competirá nuevamente por la conducción de la Ciudad. “Voy a ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad el año que viene, por eso estoy caminando la ciudad”, afirmó durante una entrevista radial.

Así, la propuesta urbanística se suma a su posicionamiento electoral para 2027, con una agenda que busca poner en discusión la relación entre Buenos Aires y los municipios que la rodean.