“¡Latinoamérica, nos volvemos a encontrar!”. Después de una larga espera, Don Omar, una de las figuras más influyentes y trascendentales de la música urbana, se prepara para reencontrarse con sus millones de seguidores en la región como parte de su esperada gira internacional The Last King World Tour.

El regreso del artista puertorriqueño a Latinoamérica marcará uno de los momentos más esperados de su recorrido internacional, con una agenda de 18 presentaciones en 13 países, llevando su música a escenarios de Sudamérica, Centroamérica y México durante octubre y noviembre de 2027.

“Sé cuánto han esperado por este momento. Créanme, yo también. El 2027 es nuestro”, expresó Don Omar a través de sus redes sociales, compartiendo la emoción de volver a encontrarse con el público latinoamericano que ha acompañado su trayectoria a lo largo de los años.

La expectativa por este esperado regreso ya se hace sentir: más de 2 millones de fanáticos se han suscrito para recibir acceso a la preventa de la gira, reflejando la enorme anticipación que ha generado el anuncio de la gira.

La cuenta regresiva para este esperado reencuentro con el público argentina comienza oficialmente este jueves 19 de noviembre, a las 10 horas, con la apertura de la preventa de entradas a través de www.donomar.com y las ticketeras oficiales de cada mercado, con excepción de Paraguay, cuya preventa se realizará el próximo 2 de diciembre.

Como parte de esta celebración, Don Omar compartirá con sus fanáticos a través de un livestream especial, en el que se conectará con el público para celebrar juntos el inicio de esta nueva etapa y su esperado regreso a Latinoamérica.

Los fanáticos que realizaron su registro previo pueden consultar las instrucciones y condiciones de acceso a la preventa en www.donomar.com y en las plataformas oficiales de venta de entradas de cada país.

El recorrido latinoamericano comenzará el 21 de octubre de 2027 en Asunción, Paraguay, y continuará por Buenos Aires, Santiago, Lima, Quito, Guayaquil, Bogotá, Cali, Medellín, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Posteriormente, llegará a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá, donde concluirá esta etapa de la gira el 28 de noviembre.

Con una trayectoria que ha marcado generaciones y ha redefinido la música urbana a nivel mundial, Don Omar se prepara para llevar nuevamente al escenario los grandes éxitos que forman parte de la historia del Reggaeton, en un espectáculo que celebrará su legado musical y la conexión inquebrantable con sus seguidores.

Latinoamérica 2027