Hay políticos que hacen campaña desde un escenario, otros que recorren los distritos en caravanas y algunos que prefieren multiplicar sus mensajes en las redes sociales. Franco Flexas eligió otro camino, literalmente. El intendente de General Viamonte se calzó las zapatillas, salió a caminar y se propuso llegar a La Plata después de recorrer unos 350 kilómetros, atravesando pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires.

No se trata de una caminata deportiva ni de una promesa religiosa. Flexas, que transita su tercer y último mandato como intendente, tiene un objetivo político concreto: instalar su nombre como alternativa para la Gobernación bonaerense en 2027, con una propuesta que, según sostiene, debe comenzar por recuperar algo que la política parece haber perdido: el contacto directo con la gente.

En una entrevista exclusiva con ANDigital, el dirigente radical explicó las razones de esta particular iniciativa y apuntó a una de las cuestiones que considera centrales para el futuro provincial: la histórica postergación del interior bonaerense.

Un bonaerense para gobernar Buenos Aires

“Yo quiero ser gobernador para resolver los problemas que tiene la provincia y para eso es necesario un bonaerense que viva en la provincia, que sienta la provincia, que conozca los problemas de la provincia”, afirmó Flexas al explicar su aspiración electoral.

Su planteo tiene un destinatario claro. Considera que Buenos Aires necesita una conducción que conozca de primera mano las realidades de sus pueblos y ciudades, especialmente las del interior, donde observa un deterioro de las condiciones de desarrollo y una progresiva concentración de oportunidades en los grandes centros urbanos.

“Si nos ponemos a analizar que la llanura pampeana y la riqueza que ha generado la provincia de Buenos Aires ha ayudado a todo el país, menos al interior de la provincia, creo que amerita que paremos un poquito la pelota y podamos decir: ¿en qué momento vamos a salir adelante?”, planteó.

En ese sentido, advirtió que numerosos pueblos pierden habitantes porque sus vecinos deben trasladarse a las ciudades cabeceras para acceder a mejores servicios. Y agregó que incluso esas localidades mayores tienen necesidades que todavía no encuentran respuesta.

Para Flexas, resulta difícil explicar esa realidad en una provincia con semejante capacidad productiva y económica.

La política, lejos de la gente

La caminata tiene, precisamente, una explicación que va más allá de la promoción de una candidatura. El intendente sostiene que la dirigencia política se ha distanciado de la sociedad y que antes de presentar un programa de gobierno es necesario volver a escuchar.

“Hoy por hoy estoy realizando esta caminata para escuchar al bonaerense. Creo que lo que ha faltado y lo que falta es acercar al dirigente con la gente”, explicó.

Y profundizó: “Estar cerca es representar los intereses de la gente. Pretendo con esto escuchar y llevar esa voz a La Plata. Después serán tiempos de propuestas de gobierno, de programas de gobierno”.

Su metodología también tiene una particularidad: no hay reuniones pautadas de diez o quince minutos ni encuentros organizados exclusivamente para la fotografía. Según contó, durante el trayecto lo detienen camionetas, tractores y vecinos que se acercan espontáneamente a conversar.

“Lo que tengan que ser para escuchar”, resumió sobre el tiempo que dedica a cada encuentro.

En el momento de la entrevista, Flexas se encontraba en La Limpia, una pequeña localidad situada a 11 kilómetros de la ciudad de Bragado. Desde allí tenía previsto continuar al día siguiente por la Ruta 64, un camino de tierra que lo llevaría hasta Bragado y posteriormente hacia Alberti.

Calculaba que necesitaría entre 20 y 22 días para completar el recorrido, aunque aclaró que los tiempos dependerían de las condiciones climáticas y del estado de los caminos.

El interior que produce, pero reclama respuestas

La cuestión de las rutas apareció naturalmente durante la conversación. Flexas describió un escenario preocupante, tanto en los caminos provinciales como en los nacionales, y relacionó parte del deterioro con el incremento del tránsito pesado.

Mencionó especialmente el movimiento constante de camiones hacia Vaca Muerta, que ha generado una circulación muy superior a la habitual y que, según advirtió, también repercute sobre la infraestructura vial bonaerense.

“Vemos deterioradas las rutas y eso va a afectar también a sacar nuestra producción”, señaló.

El intendente también puso sobre la mesa un dato que considera fundamental para entender la realidad provincial: de los 135 municipios bonaerenses, 83 tienen menos de 60.000 habitantes.

Para Flexas, esa característica obliga a pensar una política provincial que no concentre las decisiones y las inversiones en los grandes centros urbanos, sino que contemple las necesidades de las comunidades del interior.

Un radical que busca representar más allá del partido

Consultado sobre su pertenencia política, Flexas confirmó que es afiliado a la Unión Cívica Radical desde 2001 y que todavía es prematuro hablar de las estrategias electorales y las alianzas que podrían definirse para 2027.

Sin embargo, dejó en claro que su aspiración no se limita a representar a una estructura partidaria.

“Yo quiero ser un gobernador que venga del radicalismo y que principalmente defienda los intereses de los bonaerenses. Creo que no es defender los intereses de un partido, hay que alejarse un poco de eso, sino en realidad del bonaerense que hace tanto que no nos representa”, sostuvo.

También trazó un diagnóstico crítico sobre la dirigencia provincial y nacional, a la que encuentra demasiado alejada de las preocupaciones cotidianas de la sociedad. “Creo que tienen algo en común todos: la dirigencia provincial y nacional está muy lejos de la gente. Más allá de las diferencias ideológicas que plantean unos y otros, lo que tienen en común es la lejanía con la gente”, afirmó.

Y fue todavía más directo al describir una política que, a su entender, termina hablándose a sí misma: “Los dirigentes a veces se hablan para ellos mismos, hablan para la rosca política, y creo que no se está interpretando lo que necesita la sociedad”.

Dos pares de zapatillas y un destino: La Plata

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de algunos dirigentes radicales, amigos y colaboradores, aunque el intendente realiza el recorrido a pie. Un pequeño equipo lo sigue para registrar y mostrar cada tramo, precisamente para dejar constancia de que la caminata es real y no una puesta en escena con desplazamientos en automóvil.

“Quiero ir mostrando ese recorrido y esa llegada con la gente”, explicó.

Su llegada a La Plata tampoco tendrá como objetivo principal reunirse con funcionarios o autoridades. Flexas aclaró que, por su condición de intendente, mantiene habitualmente contactos institucionales y que esta experiencia persigue otro propósito: escuchar también a los vecinos de la capital provincial y luego comenzar a procesar las inquietudes recogidas durante el trayecto.

“Para representar hay que escuchar, y no es solamente a través de las redes o ver lo que le dicen algunos programas de televisión. Creo que poder interpretar al bonaerense va a ser a través de escucharlo”, reflexionó.

Cuando la conversación llegó al equipamiento necesario para semejante desafío, apareció el costado más pintoresco de la campaña. Ante la pregunta sobre si había conseguido unas buenas zapatillas, Flexas respondió que ya tenía dos pares, aunque con una condición: debían estar usadas. “Así que ahí tengo dos pares que los vamos a gastar bastante”, contó entre risas.

De esta manera, el intendente de General Viamonte busca transformar una caminata de 350 kilómetros en algo más que una original presentación electoral. Quiere que cada pueblo, cada encuentro y cada conversación formen parte de una construcción política que tenga al interior bonaerense como protagonista.

La meta es llegar a La Plata. Pero, en el camino, Franco Flexas pretende algo más ambicioso: encontrar en las voces de los bonaerenses los argumentos para intentar convertirse en el próximo gobernador de la provincia.

