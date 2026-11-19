Los emprendedores Tomás Dáscola, Gonzalo Alegre e Ignacio Turelli son las mentes detrás de Clickie, el “Uber de los oficios”. Se trata de una plataforma que conecta a personas que necesitan resolver problemas en sus casas con trabajadores idóneos en diversas tareas técnicas.

El diferencial es que utiliza inteligencia artificial para ayudar a identificar y diagnosticar problemas del hogar, y luego sí facilitar el contacto con el profesional adecuado. De este modo, se resuelve la dificultad de conseguir técnicos confiables, entender qué problema tiene una casa y saber cuánto puede costar solucionarlo.

Esta app argentina conecta a las personas con profesionales verificados de plomería, electricidad, gas, aire acondicionado, pintura, albañilería, herrería, carpintería, heladeras y lavarropas. La diferencia es que antes de conectar, entiende el problema. “Hablar con Clickie es como hablar con 1.000 plomeros, electricistas y gasistas a la vez”, aseguran.

El usuario cuenta el problema por chat, con sus palabras (“se rompió el cosito del inodoro”). La IA hace el diagnóstico: pregunta, pide fotos si hace falta e identifica qué especialista necesita.

El pedido llega a profesionales cercanos que pasaron un proceso de validación (antecedentes penales, matrícula en los rubros que la exigen y trabajos previos). Así, el usuario recibe varias propuestas y las compara por precio, experiencia y reputación.

En lo que hace al pago y al registro del trabajo, por una cuestión de seguridad todo queda dentro de la app.

Resuelve tres trastornos concretos:

no saber cuánto te van a cobrar

no saber a quién llamar cuando se rompe algo

no poder coordinar un día y horario que te sirva.

Como plus, para los trabajadores de oficios es una fuente de trabajo constante que no depende solo del boca en boca.

Modelo de negocio

Clickie cobra una comisión solo cuando el trabajo se concreta (15% al profesional y 5% al usuario). Los profesionales pueden suscribirse a Clickie Pro, un plan mensual con comisión reducida.

Mientras tanto, el equipo trabaja en un “precio inteligente”: la IA compara el problema con miles de presupuestos similares, le da al usuario un precio antes de contratar y le asigna al mejor profesional en minutos.

Expansión territorial

Clickie nació en Córdoba y hoy opera en seis ciudades: Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario (agosto 2026) y Mar del Plata (septiembre 2026, con 100 profesionales validados de arranque). Las próximas plazas en Argentina son Mendoza y Santa Fe.

“Antes, ante un problema, mi reflejo era pensar: alguien lo va a solucionar. Hoy esa frase no existe más en mi cabeza. La reemplacé por: ‘¿cómo lo soluciono yo?’, puntualiza Tomás Dáscola.

Y sentencia: “Cuando se te rompe algo en casa, lo último que querés es ponerte a buscar a quién llamar. En Clickie contás el problema como se lo contarías a un amigo, y en pocos minutos tenés profesionales verificados ofreciéndote resolverlo”.