El intendente de La Plata, Julio Alak, participó este jueves del tedeum oficiado en la Catedral por el arzobispo monseñor Gustavo Carrara en el marco del 144º aniversario de la ciudad. La ceremonia tuvo un condimento especial con la donación por parte de la autoridad religiosa de una imagend e la Virgen de Luján, bendecida por el Papa León XIV.

“El 144° aniversario de La Plata, cuyo nacimiento fue el paso definitivo para la construcción del Estado nacional, el punto final de un largo período de desencuentros y el comienzo de una etapa de unidad, es la mejor oportunidad para recordar aquel espíritu fundacional de respeto, diálogo y convivencia democrática que inspiró a nuestros antecesores”, expresó el alcalde.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno del Tedeum y prosiguió con una reflexión de monseñor Carrara sobre la historia, los valores fundacionales y la realidad social de la capital bonaerense en esta nueva conmemoración.

En ese sentido, Carrara pronunció que “es posible elegir el camino de la fraternidad y la amistad social. Estamos ante la oportunidad de comenzar procesos de sanación y auxilio para una sociedad unida. Necesitamos manifestar nuestra esencia fraterna y ser buenos samaritanos”.

“A quienes tenemos mayores responsabilidades, nos hará mucho bien atender a este consejo del Papa León XIV que indica que ‘la democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública, en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer a quien piensa de manera distinta’. De este modo se forma la confianza que permite a una sociedad afrontar sus diferencias, sin perder la conciencia de aquello que la mantiene unida”, completó.

Una vez concluida, las autoridades se trasladaron dentro del templo hasta el mausoleo que custodia los restos del exgobernador y fundador de la ciudad Dardo Rocha y su esposa Paula Arana, donde colocaron una ofrenda floral.

En el 144° aniversario de La Plata, participamos del tradicional Te Deum en la Catedral de la Inmaculada Concepción, oficiado por el arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, junto a representantes de distintos credos e instituciones de nuestra ciudad. Durante la celebración, recibimos la imagen de la Virgen de Luján, Madre de Todos, que monseñor Carrara donó a la Municipalidad de La Plata y que fue bendecida por el papa León XIV. La imagen será llevada al barrio Santa María de Los Hornos. Al finalizar la ceremonia, rendimos homenaje a Dardo Rocha, fundador de la capital bonaerense, con una ofrenda floral en el mausoleo donde descansa junto a Paula Arana. Que este nuevo aniversario nos encuentre unidos en el compromiso de seguir construyendo una ciudad con más oportunidades para todos los platenses. ¡Feliz cumpleaños, La Plata! — Julio Alak (@Julio_Alak) November 19, 2026

En el marco de la ceremonia, el arzobispo de La Plata le donó a la ciudad una Virgen de Luján, Madre de Todos, bendecida por el Papa León XIV.

Estuvieron presentes referentes de diversos credos de la región, autoridades locales y provinciales, representantes de instituciones sociales y educativas y miembros de la comunidad platense.