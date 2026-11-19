Efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense arrestaron a 19 personas (12 hombres y 7 mujeres), acusados de vender droga en la megatoma de Los Hornos, el asentamiento irregular más grande de la Provincia. Según se informó, también tenían búnkers en el barrio El Palihue de Villa Elvira, durante un operativo antinarco desarrollado en el partido de La Plata.

De acuerdo a lo reseñado por 24con, la guerra por el control del territorio se cobró vidas con el sello de los ataques por encargo. Jorge Ariel Mujica y Mauro Núñez fueron ejecutados a sangre fría y a estos asesinatos se sumaban las balaceras cotidianas, en un contexto de cruenta batalla por hacerse del control del territorio.

Armas y drogas

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron tres pistolas -una Beretta calibre 9 milímetros y dos Glock-, dos escopetas, una carabina calibre 22 y numerosas municiones de distintos calibres. Además, incautaron 12,9 kilos de marihuana y más de 1,4 kilos de cocaína, parte de esta última distribuida en 980 envoltorios listos para su comercialización.

También encontraron 175,2 gramos de marihuana fraccionada en 58 envoltorios y un paquete de bicarbonato de sodio.

Entre los elementos secuestrados había dos motos, más de $ 2 millones, cuatro balanzas de precisión, 11 teléfonos celulares, una máquina de contar dinero, recortes de nylon y dos equipos de comunicación.

Resta precisar que la investigación fue impulsada por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 18, Hugo Tesón.