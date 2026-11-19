Umbral Casa Cultural abrió la convocatoria a artistas visuales que deseen formar parte de “Regalarte”, su primera subasta de arte contemporáneo, que se realizará en diciembre en la ciudad de La Plata.

La iniciativa nace con una idea sencilla: que estas fiestas también sean una oportunidad para regalar o regalarse una obra de arte original.

Busca acercar el arte a nuevos públicos, romper con la idea de que adquirir una obra es un privilegio reservado a unos pocos y generar nuevas oportunidades de circulación y venta para artistas visuales.

La convocatoria de Umbral está dirigida a artistas de distintas disciplinas que cuenten con obras originales disponibles en pequeño formato (máximo 40 cm por lado).

Para participar, deberán enviar hasta cinco fotos de sus obras, acompañadas de una breve presentación artística y ficha técnica. Las propuestas pasarán por una instancia de selección a cargo de Umbral. Las obras seleccionadas formarán parte de una exhibición y posterior subasta presencial.

Convocatoria abierta

Hasta el jueves 26 de noviembre podrán enviarse las postulaciones por correo electrónico a umbralcasacultural@gmail,com (a los convocados se les responderá por la misma vía).

