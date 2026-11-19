El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves en Avellaneda la entrega de 55 viviendas a familias de Dock Sud, en el marco de un proyecto habitacional que había sido paralizado por el Gobierno nacional y que fue finalizado por la Provincia de Buenos Aires. Durante el acto, el mandatario cuestionó la interrupción de la obra pública y advirtió: “Cuatro años más sin obra pública, sin remedios y sin inversión en infraestructura serían una verdadera calamidad”.

La actividad se realizó junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la intendenta local, Magdalena Sierra; y el dirigente Jorge Ferraresi.

En ese contexto, Kicillof destacó la importancia de la urbanización integral y sostuvo que la construcción de viviendas debe estar acompañada por infraestructura, servicios y espacios públicos para mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

“Urbanizar un barrio no es solamente reemplazar casas precarias por viviendas dignas: es también construir las cloacas, las calles, las veredas, llevar los servicios y construir las escuelas que necesitan los vecinos”, expresó el mandatario.

Kicillof cuestionó a Milei por las obras paralizadas

Durante su discurso, el gobernador vinculó la entrega de las viviendas con la decisión de la administración de Javier Milei de interrumpir proyectos de obra pública en territorio bonaerense.

“Cada una de estas viviendas que hoy cambia la vida de una familia formaba parte de las 16 mil que el Gobierno nacional decidió paralizar en territorio bonaerense”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la Provincia realiza un esfuerzo para completar las obras que quedaron inconclusas y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tendría la continuidad de la falta de inversión en infraestructura.

El mandatario también cuestionó la visión individualista que atribuyó al Gobierno nacional y afirmó que la experiencia de Villa Tranquila demuestra la importancia del trabajo comunitario para construir mejores condiciones de vida.

Cómo son las 55 viviendas entregadas en Dock Sud

Las 55 casas de Dock Sud están distribuidas en distintos barrios y cuentan con superficies de entre 56 y 78 metros cuadrados, con dos o tres dormitorios.

El proyecto demandó una inversión total de $3.168 millones y contempló, además de la construcción de las viviendas, la ejecución de redes de agua y cloacas, tendido eléctrico, provisión de gas envasado, instalación de luminarias y construcción de veredas.

Kicillof también remarcó que la urbanización incluye la creación de espacios de encuentro y recreación. “Trabajamos para que haya plazas, polideportivos y espacios en los que los pibes y las pibas puedan disfrutar de manera gratuita”, señaló.

En esa línea, agregó que construir un barrio implica generar condiciones de dignidad, educación, seguridad y perspectivas de futuro para toda la comunidad.

Batakis y Sierra destacaron la inversión en vivienda

Por su parte, la ministra Silvina Batakis destacó el impacto de la entrega para las familias beneficiarias y atribuyó la finalización del proyecto a la decisión política del Gobierno provincial.

“Este día, que quedará en la memoria de las 55 familias, es producto del esfuerzo y la decisión política de un Gobernador que entendió la necesidad de dar respuestas concretas a la problemática de la vivienda, del barrio y de la intervención urbana”, sostuvo.

La funcionaria también cuestionó la ausencia del Gobierno nacional en materia de inversión habitacional y resaltó la articulación entre la Provincia y el municipio.

En tanto, la intendenta Magdalena Sierra subrayó la importancia de la obra pública para llevar adelante este tipo de proyectos.

“Para llevar adelante planes de vivienda se necesitan grandes inversiones y mucha obra pública: esta jornada hubiera sido imposible sin un Gobierno provincial comprometido con el hábitat y la vida digna de los vecinos de Avellaneda”, afirmó.

Del acto participaron también el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el subsecretario de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, Julián Talento; la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, Mónica Litza; y autoridades provinciales y municipales.