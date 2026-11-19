El Municipio de Almirante Brown acompañó una nueva edición de la Expo Técnica 2026, que se desarrolla los días 18 y 19 de noviembre en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Martín Miguel de Güemes”, de Longchamps. Allí, estudiantes de los ciclos básico y superior presentan los proyectos y trabajos realizados durante el año.

Durante la jornada, el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, recorrieron la exposición junto al secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y conocieron las distintas producciones desarrolladas por los alumnos y alumnas.

La muestra se lleva adelante de 10 a 18 en el establecimiento ubicado en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Bolívar, con propuestas vinculadas a distintas especialidades de la formación técnica.

Robótica, electrónica y electromecánica: los proyectos de la Expo Técnica 2026

Entre los trabajos destacados se encuentra una estación meteorológica, desarrollada por estudiantes de séptimo año de la especialidad Técnico Electrónico: Pedro Zabaleta, Alfredo Almada, Matías Aranda y Nicolás Donato.

También se presentó un montacargas, realizado por alumnos de sexto año de Técnico Electromecánico: Benjamín Alegre, Esteban Centurión, Patricio Bergos, Emiliano Bareiro, Bruno Canaviri, Leonel Flores, Máximo Jofre y Lautaro López.

Otro de los proyectos que se destacó fue un equipo de fútbol con robots, desarrollado por estudiantes de quinto y sexto año de Técnico Electrónico. Sus creadores, Thiago Marzano, Víctor Jan y Rodrigo Santa Cruz, participaron con esta iniciativa en la Liga de Robótica realizada en Bahía Blanca el 23 de octubre de 2026, donde obtuvieron el tercer puesto.

Por su parte, alumnos de quinto año primera de Técnico Electromecánico presentaron una cinta transportadora, un desarrollo realizado por Valentino Ossola, Joaquín Pérez, Bautista Vera, Fabricio Carnevale y Enzo Segovia.

La Escuela Técnica N°1 de Longchamps tiene más de 1.300 estudiantes

La institución cuenta actualmente con una matrícula de 1.316 estudiantes. Según los datos informados, el 40% de la población estudiantil es femenina y el 60% masculina, una proporción que refleja el crecimiento de la participación de mujeres en la formación técnica.

En ese marco, el dirigente Mariano Cascallares destacó el trabajo de los estudiantes y el aporte de las escuelas técnicas a la formación de nuevas generaciones.

“Nos llena de orgullo ver el talento, la creatividad y el compromiso de los estudiantes de nuestras escuelas técnicas”, expresó.

Además, sostuvo que los proyectos exhibidos reflejan el valor de la educación pública para promover la innovación y brindar herramientas para el futuro de los jóvenes.

“Estos proyectos muestran la importancia de una educación pública que brinda herramientas para el futuro, promueve la innovación y acompaña las vocaciones de nuestros jóvenes”, concluyó.