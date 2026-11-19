El Grupo Arcor confirmó el cierre de la planta de La Campagnola en Mar del Plata, una decisión que afecta a alrededor de 75 trabajadores y pone fin a la producción de conservas de pescado en ese establecimiento. La fábrica había suspendido temporalmente sus actividades a fines de octubre, en medio de dificultades para conseguir materia prima.

La compañía atribuyó la decisión a una combinación de factores vinculados con los cambios en el mercado internacional, la caída de la actividad pesquera local y la contracción del consumo interno.

La planta era la única de la Argentina en la que Arcor elaboraba conservas de pescado desde que adquirió La Campagnola, en 2006.

Los motivos detrás del cierre de la fábrica

Uno de los principales factores señalados por la empresa fue el cambio en el modelo de abastecimiento de atún. Durante años, la fábrica importaba pescado congelado —principalmente desde Ecuador— para procesarlo y envasarlo en Mar del Plata.

Sin embargo, el mercado internacional evolucionó hacia la importación de conservas terminadas y envasadas en origen, provenientes de países como Ecuador, Tailandia y China. A esto se suma que el atún dejó de tener una actividad comercial de pesca significativa en aguas argentinas desde hace décadas.

Otro elemento determinante fue la fuerte caída en los desembarques de caballa, que se redujeron casi un 90% en comparación con el año anterior. La especie constituía una de las principales materias primas de la fábrica, por lo que la disminución de la disponibilidad afectó directamente su funcionamiento.

Además, a diferencia de otras conserveras de la zona, la planta de La Campagnola no procesaba anchoíta. La empresa también acumulaba existencias sin vender, en un contexto de retracción de la demanda interna.

Qué pasará con los 75 trabajadores

El cierre afecta a alrededor de 75 empleados, entre operarios y personal administrativo. Según lo informado, Arcor ofreció la posibilidad de reubicar a los trabajadores en otras plantas del grupo.

Quienes no acepten esa alternativa recibirán las indemnizaciones correspondientes de acuerdo con la legislación laboral vigente.

La decisión se conoció después de varias semanas de incertidumbre para el personal, ya que la actividad había quedado interrumpida temporalmente por la falta de insumos.

La Campagnola seguirá vendiendo conservas

Pese al cierre de la fábrica marplatense, la marca La Campagnola continuará presente en los comercios. La empresa mantendrá la comercialización de conservas de pescado mediante productos terminados que serán importados.

La medida no implica el cierre de otras instalaciones industriales de Arcor en el país. El grupo mantiene plantas productivas en provincias como San Luis, San Juan, Catamarca y Mendoza, donde elabora distintas líneas de alimentos, entre ellas salsas, vegetales y mermeladas.

De esta manera, Mar del Plata dejará de contar con la única planta de Arcor dedicada a la elaboración de conservas de pescado en la Argentina, en una decisión que impacta sobre decenas de puestos de trabajo y se suma a las dificultades que atraviesa la actividad industrial.