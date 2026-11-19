El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió a las autoridades de Toyota Argentina, quienes presentaron los detalles de un proyecto de inversión por 1.300 millones de dólares para construir una nueva planta industrial en Zárate.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la agenda de competitividad de la industria automotriz argentina y su potencial exportador. Uno de los principales ejes de la conversación fue el fortalecimiento de los proveedores autopartistas, considerados actores centrales de la cadena de valor del sector.

La inversión anunciada por la compañía se enmarca en el desarrollo de sus operaciones industriales en territorio bonaerense y en su estrategia de producción destinada tanto al mercado local como a otros países de la región.

Toyota en Zárate: producción y exportaciones

Actualmente, Toyota fabrica los modelos Hilux, SW4 y Hiace en su planta industrial de Zárate, desde donde exporta vehículos producidos en Argentina a 22 países de América Latina.

La compañía emplea cerca de 8.000 personas de manera directa, mientras que su cadena de valor —integrada por empresas autopartistas, concesionarios y otros proveedores— alcanza los 30.000 puestos de trabajo.

En ese contexto, durante la reunión se destacó la importancia de fortalecer la integración de proveedores nacionales y mejorar las condiciones de competitividad para ampliar las posibilidades de exportación de la industria automotriz.

Quiénes participaron del encuentro con Kicillof

Por parte de Toyota Argentina participaron el presidente de la compañía, Gustavo Salinas, y el director de Asuntos Corporativos, Ezequiel Vallejos.

En representación del Gobierno bonaerense estuvieron presentes el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi; y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar.

La reunión permitió presentar los detalles del proyecto de inversión y abordar los desafíos de la industria automotriz, con especial atención al desarrollo de la producción local, el empleo y la inserción de las empresas argentinas en los mercados internacionales.