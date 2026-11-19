Un proyecto de ley que busca garantizar, proteger y promover los derechos de las personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas que causan enanismo avanzó en la Legislatura bonaerense, luego de recibir dictamen favorable en la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad de la Cámara de Diputados provincial.

La iniciativa fue presentada por la diputada provincial Priscila Minnaard, integrante del bloque UCR - Unión Cívica Radical, y apunta a establecer un marco legal integral que permita mejorar el acceso a la salud, eliminar barreras de discriminación y favorecer la autonomía de las personas alcanzadas por estas condiciones.

Tras la aprobación en comisión, la legisladora destacó el objetivo de la propuesta a través de sus redes sociales.

“Aprobamos en la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad esta iniciativa de mi autoría que busca derribar barreras de discriminación y garantizar un marco legal integral para que cada persona pueda alcanzar su pleno desarrollo y autonomía”, expresó Minnaard en su cuenta de X.

Qué propone el proyecto para las personas con acondroplasia

Uno de los principales ejes de la iniciativa es garantizar la cobertura médica integral del 100% de las prestaciones y tratamientos vinculados con la acondroplasia y otras displasias esqueléticas que provocan enanismo.

La propuesta alcanza a IOMA, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga que operan en la provincia de Buenos Aires. El objetivo es evitar que las personas y sus familias deban recurrir a presentaciones judiciales para obtener la cobertura de tratamientos y prestaciones médicas.

Acceso a la salud en el interior bonaerense

Otro de los puntos contempla la articulación con los municipios para garantizar una atención sanitaria adecuada en todo el territorio provincial.

La iniciativa busca evitar que las personas deban trasladarse a otras localidades para acceder a consultas, tratamientos o prestaciones especializadas, una situación que puede generar el desarraigo familiar y dificultades económicas y logísticas.

De esta manera, el proyecto plantea fortalecer las respuestas del sistema de salud y mejorar las condiciones de acceso a la atención en el interior bonaerense.

Concientización y eliminación de barreras de discriminación

La propuesta también incorpora programas pedagógicos y acciones de sensibilización social, orientados a promover el conocimiento sobre la acondroplasia y otras displasias esqueléticas.

El propósito es contribuir a eliminar prejuicios, prevenir situaciones de discriminación y favorecer la inclusión y la participación plena de las personas en los distintos ámbitos de la sociedad.

Al referirse a la iniciativa, Minnaard sostuvo que establecer estos derechos mediante una ley permitiría brindar mayor previsibilidad a las familias.

“Consagrar estos derechos por ley es dotar de seguridad jurídica a las familias y optimizar las respuestas del sistema de salud”, remarcó la diputada.

Con el dictamen obtenido en comisión, el proyecto avanzó un paso en su tratamiento legislativo y deberá continuar su recorrido en la Cámara de Diputados bonaerense.