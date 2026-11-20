Por Cecilia Ezcurra (*)

La resistencia antimicrobiana (RAM) se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud pública a nivel mundial, y se produce cuando bacterias, virus, hongos y parásitos adquieren mecanismos que les permiten resistir los antimicrobianos utilizados para su tratamiento. Como consecuencia, infecciones que antes se trataban de manera efectiva con antimicrobianos primera línea, como los antibióticos, requieren hoy antimicrobianos de mayor espectro, mayor toxicidad o mayor costo, con más complicaciones, estadías hospitalarias más prolongadas y menos alternativas terapéuticas disponibles.

No se trata de que las personas se vuelvan resistentes a los antibióticos, sino de que los microorganismos pierden sensibilidad a los tratamientos, prolongando las enfermedades y aumentando el riesgo de complicaciones graves o incluso la muerte.

Una amenaza que crece en todo el mundo

La magnitud del problema es preocupante. Un estudio publicado en la revista científica The Lancet, que analizó la evolución de la resistencia bacteriana entre 1990 y 2021 y elaboró proyecciones hasta 2050, estimó que en 2021 hubo 4,71 millones de muertes asociadas a infecciones bacterianas resistentes, de las cuales 1,14 millones fueron directamente atribuibles a la resistencia antimicrobiana. La investigación proyecta que, si no se producen cambios significativos, podrían acumularse más de 39 millones de muertes directamente atribuibles a la RAM entre 2025 y 2050.

La problemática ya tiene consecuencias concretas en la actualidad: según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas mediante estudios de laboratorio en el mundo fue resistente a los antibióticos en 2023. Además, entre 2018 y 2023, la resistencia aumentó en más del 40 % de las combinaciones de microorganismos y antibióticos monitoreadas por el organismo.

Argentina: señales que requieren atención

Nuestro país también enfrenta este desafío. Según el Boletín Epidemiológico Nacional publicado en mayo de 2025, la vigilancia nacional identificó un incremento de la resistencia a los carbapenemes (antibióticos utilizados para tratar infecciones graves) en la bacteria Klebsiella pneumoniae: pasó del 20% en 2019 al 32% en 2022.

Además, el análisis de más de 54.000 muestras clínicas de tres importantes patógenos asociados a infecciones hospitalarias durante el período 2020-2024 evidenció elevados niveles de resistencia y una creciente complejidad para encontrar tratamientos efectivos. Estos datos refuerzan la importancia de sostener los sistemas de vigilancia microbiológica y epidemiológica.

Argentina cuenta con una red nacional de vigilancia de la resistencia antimicrobiana, coordinada por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS Malbrán), que permite monitorear los perfiles de resistencia de microorganismos tanto en hospitales como en la comunidad. En junio de 2026, el Ministerio de Salud aprobó el Plan Nacional de Acción 2026-2029, orientado a fortalecer la prevención, mejorar la vigilancia, promover el uso adecuado de los antimicrobianos y reducir las infecciones asociadas al cuidado de la salud.

El uso responsable de los antibióticos es fundamental

El uso inadecuado y excesivo de antimicrobianos es uno de los principales factores que favorecen la aparición y propagación de microorganismos resistentes. La automedicación, el consumo de antibióticos para tratar infecciones virales, la utilización de medicamentos sin indicación profesional y el incumplimiento de las pautas del tratamiento contribuyen a agravar el problema.

Por eso, es fundamental utilizar estos medicamentos únicamente cuando están indicados por un profesional, respetar las dosis y la duración del tratamiento prescripto y evitar compartir antibióticos o guardar sobrantes para futuras enfermedades. También resulta clave fortalecer la vacunación, la higiene de manos, la prevención de infecciones en los establecimientos sanitarios y el acceso oportuno a diagnósticos adecuados.

Preservar la eficacia de los tratamientos es una responsabilidad colectiva

Preservar la eficacia de los tratamientos disponibles requiere un compromiso de toda la sociedad y del sistema sanitario. La detección temprana, la prevención de infecciones, la vigilancia de los microorganismos resistentes y el uso adecuado de los medicamentos son herramientas esenciales para evitar que enfermedades hoy tratables se conviertan en amenazas cada vez más difíciles de controlar.

La resistencia antimicrobiana no es un problema del futuro: es un desafío sanitario del presente. Las decisiones que se tomen hoy serán determinantes para garantizar que las generaciones actuales y futuras puedan seguir contando con medicamentos eficaces para tratar infecciones y salvar vidas.



(*) Jefa del Servicio de Infectología y Epidemiología del Hospital Alemán | Miembro de la Comisión de Uso Adecuado de Recursos de la Sociedad Argentina de Infectología