Trenes Argentinos informó que se encuentran a la venta los pasajes de larga distancia para viajar a Mar del Plata y Junín durante diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril. Los boletos para la temporada estival están a disposición a través de la web oficial o en las estaciones de Retiro, Constitución y Once.

A partir de noviembre se incorporó la posibilidad de abonar los pasajes, desde la página web, en 3 y 6 cuotas fijas sin interés, a través de Mercado Pago.

Para los montos de entre 60 y 120 mil pesos se habilitan las 3 cuotas, a partir de 120 mil pesos el pago se podrá efectuar en 6 cuotas. En boleterías se continuará abonando en efectivo o en un pago.

Buenos Aires-Mar del Plata

El marplatense ofrece tres servicios diarios. De lunes a viernes salen a las 6:07 -parando en todas las estaciones intermedias-, 11:21 y a las 17:11 -con paradas intermedias en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal- de lunes a viernes,

Los sábados a las 6:10 -parando en todas las estaciones intermedias-, 11:29 y 17:09 -con paradas intermedias en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal-; y los domingos y feriados a las 6:12 -parando en todas las estaciones intermedias-, 11:41 y 16:23 -con paradas intermedias en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal-.

El regreso será a la 1:09 -con seis paradas intermedias-, 13:06 -parando en todas las estaciones intermedias- y 16:10 -con seis paradas intermedias-, los sábados a la 1:16 -con seis paradas intermedias-, 13:10 -parando en todas las estaciones intermedias- y 16:13 -con seis paradas intermedias- mientras que los domingos y feriados lo harán a la 1:11 -con seis paradas intermedias-, 13:19 -parando en todas las estaciones intermedias- y a las 15:15 -con seis paradas intermedias-.

Asimismo, se adiciona un refuerzo directo con salida los viernes a las 14:23 y retorno de Mar del Plata los domingos a las 23:16.

Los pasajes tienen un costo de 40.500 pesos para la clase primera y 48.600 para pullman, entre Constitución y Mar del Plata.

Buenos Aires-Junín

Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados.

El precio de los pasajes del tren a Junín dependerá de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje se podrá ingresar acá.

El servicio se detiene en 13 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred, Cortinez, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O’Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.