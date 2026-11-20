Una violenta pelea entre dos jóvenes terminó este jueves con un desenlace fatal en Berazategui. Lautaro Araujo, de 21 años, conocido como “Polaquito”, murió tras recibir múltiples heridas cortantes, mientras que Rodrigo Pallero, de 25, fue detenido acusado de ser el homicida. Ambos tendrían antecedentes penales.

Alertado por la pelea, personal policial fue comisionado por el 911 a la calle 14 casi 127, donde encontró a Araujo con graves heridas.

Ante ese cuadro de situación, una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Evita Pueblo, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció.

Según las primeras averiguaciones, momentos antes la víctima habría mantenido una discusión con Pallero.

En el marco de la investigación, los efectivos encontraron una motocicleta Honda blanca con manchas de sangre y reconstruyeron parte del recorrido hasta identificar al sospechoso.

Por disposición de la UFI N° 3 de Berazategui, Pallero fue detenido, en tanto que desde el barrio advirtieron que a varias horas del hecho la vereda del lugar sigue “húmeda” por la sangre de violentísima pelea.