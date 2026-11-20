Frente a la creciente fragilidad del almacenamiento digital centralizado en la nube y los desafíos de acceso a una educación de calidad en regiones aisladas, la Fundación Proyecto Delfos (Delphi Oracle Foundation) presentó la “Caja del Fin del Mundo”. Un sistema de supercómputo portátil de código abierto (open source) diseñado para resguardar el patrimonio intelectual de la humanidad y transformarlo en un motor de enseñanza interactiva mediante inteligencia artificial local y hologramas a escala humana.

El proyecto, concebido originalmente como una obra de arte conceptual por el artista y tecnólogo argentino Alberto Echegaray Guevara, evolucionó hacia una organización sin fines de lucro registrada como 501(c)(3) en Estados Unidos.

Tras sus presentaciones públicas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la iniciativa busca desplegar miles de unidades autónomas para democratizar el aprendizaje en parajes vulnerables y garantizar la supervivencia del saber colectivo ante eventuales crisis climáticas, ciberataques o colapsos de infraestructura.

La “Caja del Fin del Mundo” supera el concepto tradicional de enciclopedia digital al integrar un sistema de IA local (NODE IO de Space AI) que no comparte información con grandes modelos corporativos centralizados, garantizando la privacidad absoluta de los usuarios. El sistema funciona integrado a "La Pitia", un holograma interactivo guiado por una presencia femenina —en alusión directa al histórico Oráculo de Delfos de la Antigua Grecia— que dialoga en tiempo real sin latencia perceptible.

“Nuestro objetivo es que la memoria de nuestra civilización permanezca a salvo en la Patagonia, preservada para toda la humanidad. No podemos depender de servidores que se pueden apagar ni tampoco basta con guardar archivos si no media un software de enseñanza activo. El conocimiento que no puede enseñarse no puede salvar vidas”, afirmó Alberto Echegaray Guevara, al frente de la iniciativa.

El dispositivo almacena 40 Terabytes de contenido verificado, que incluyen:

Biblioteca Gutenberg : más de 75.000 a 100.000 libros fundamentales de literatura, filosofía, historia y ciencia.

: más de 75.000 a 100.000 libros fundamentales de literatura, filosofía, historia y ciencia. WikiMed : El corpus completo de medicina, farmacología, primeros auxilios y salud pública del planeta.

: El corpus completo de medicina, farmacología, primeros auxilios y salud pública del planeta. OpenStreetMap: Cartografía global detallada para navegación y reconocimiento de terrenos sin señal.

A través de esta interfaz, el sistema no solo responde preguntas, sino que genera simulaciones e instrucciones audiovisuales paso a paso. Por ejemplo, en una clase práctica o en un refugio de emergencia, “La Pitia” puede enseñar a potabilizar agua mediante filtrado de arena y carbón, estructurar una huerta en suelos áridos o inmovilizar una fractura médica utilizando elementos del entorno.

Trascender fronteras: cobertura universal en seis Módulos Cortex

Diseñada para adaptarse tanto a aulas rurales de parajes aislados en el Chaco, Formosa, África o la estepa patagónica como a esquemas de aprendizaje en el hogar (homeschooling) o programas de apoyo cognitivo para adultos mayores, la tecnología está estructurada en seis Módulos Cortex de conocimiento interconectado:

01. Herencia Cultural : Preservación del arte, historia universal, literatura y lenguas del mundo para proteger la memoria colectiva.

: Preservación del arte, historia universal, literatura y lenguas del mundo para proteger la memoria colectiva. 02. Ingeniería : Manuales de mecánica, energía, estructuras, electrónica e impresión 3D para la reconstrucción de herramientas.

: Manuales de mecánica, energía, estructuras, electrónica e impresión 3D para la reconstrucción de herramientas. 03. Agricultura : Técnicas de siembra, análisis de suelos, cultivo de estación y conservación de alimentos adaptados a cada clima.

: Técnicas de siembra, análisis de suelos, cultivo de estación y conservación de alimentos adaptados a cada clima. 04. Derecho y Ética : Marcos constitucionales, derechos humanos y normas de convivencia para la articulación pacífica de comunidades.

: Marcos constitucionales, derechos humanos y normas de convivencia para la articulación pacífica de comunidades. 05. Medicina : Diagnóstico, salud pública, guía quirúrgica de emergencia y farmacología basada en WikiMed y PubMed.

: Diagnóstico, salud pública, guía quirúrgica de emergencia y farmacología basada en WikiMed y PubMed. 06. Supervivencia: Potabilización de agua, refugio, orientación geográfica con OpenStreetMap y primeros auxilios en las primeras 72 horas.

Gracias a su arquitectura lingüística, la plataforma procesa y dicta las lecciones en español y en más de 94 idiomas, permitiendo que comunidades de cualquier latitud accedan al mismo nivel de instrucción de excelencia de manera inmediata.

La “Caja del Fin del Mundo” se presenta en dos formatos construidos en aluminio de alta resistencia:

Versión Mochila (portátil) : Pesa entre 20 y 22 kg, cuenta con una pantalla holográfica de 21,5 pulgadas y requiere 400 Watts de potencia.

: Pesa entre 20 y 22 kg, cuenta con una pantalla holográfica de 21,5 pulgadas y requiere 400 Watts de potencia. Versión Institucional: Sistema de 2 metros de altura a escala humana para sesiones grupales en escuelas, universidades, hospitales y organismos públicos, con un consumo de 800 Watts (equivalente al funcionamiento de un electrodoméstico estándar).

Ambos sistemas son 100% autónomos y operan mediante energía solar fotovoltaica con baterías LiFePO4 de 3 kWh, además de ser compatibles con microturbinas eólicas, hídricas o fuentes geotérmicas. Para garantizar la conectividad entre comunidades incomunicadas, incorpora seis nodos de radio Meshtastic LoRa con alcance de hasta 20 kilómetros y enlaces de radio HF para comunicaciones transoceánicas.

El Proyecto Delfos trabaja en alianza con la Arch Mission Foundation —entidad responsable de enviar la Solar Library al espacio a bordo del SpaceX Falcon Heavy y las bibliotecas lunares a bordo de las misiones Beresheet e IM-1 Odysseus—, logrando una estrategia complementaria donde el saber humano queda resguardado simultáneamente en el espacio exterior y distribuido en la Tierra.

Además de preservar el legado cultural de la humanidad en caso de catástrofe, “hay que preparar a las nuevas generaciones para una educación mucho más exigente y accesible para todos. La meta es reducir el costo de producción para que cada escuela rural y cada comunidad del mundo puedan tener una caja al precio equivalente de una computadora personal”, sostuvo Echegaray Guevara.

Especificaciones del Sistema