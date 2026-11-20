El acceso a los celulares comienza temprano en la Argentina. A los cuatro años, el 37% de los niños ya usa un teléfono móvil, propio o de otra persona, mientras que a los 12 años esa proporción alcanza el 87%. El mayor incremento se produce precisamente entre los 11 y los 12 años, cuando el uso del celular aumenta 11 puntos porcentuales, coincidiendo con la transición hacia la escuela secundaria.

Los datos surgen del informe Conectados y en riesgo, elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre.

La investigación, realizada por Victoria Bein, María Sol González y María del Rosario Romero Victorica, reúne y analiza información sobre el acceso temprano a la tecnología, el uso problemático de pantallas, la exposición a contenidos dañinos, las apuestas online, el grooming, el ciberacoso y los riesgos para la salud mental de niños y adolescentes argentinos.

Uno de sus principales aportes es el procesamiento propio de microdatos de la EPH-MAUTIC del INDEC, correspondientes al cuarto trimestre de 2024. A partir de una base de 9.554 niños y adolescentes de entre 4 y 17 años, residentes en 31 aglomerados urbanos, las investigadoras reconstruyeron el uso de internet y celulares por edad simple, una desagregación que no aparece en los resultados habitualmente publicados por el organismo.

El celular propio llega antes de los diez años y las redes sociales, antes de la edad permitida

Según los datos de Kids Online Argentina 2025, una investigación de UNICEF y UNESCO basada en 5.910 estudiantes de entre 9 y 17 años de localidades urbanas de 20 jurisdicciones, el 95% tiene un celular propio con acceso a internet. La edad promedio de recepción del primer dispositivo es de 9,6 años, sin diferencias significativas por género o nivel socioeconómico.

El estudio también muestra que el 79% de los menores de 13 años utiliza redes sociales, pese a que esa es la edad mínima establecida por muchas de las principales plataformas.

“Hoy el celular llega antes que la autonomía para usarlo. El primer teléfono propio llega, en promedio, a los 9 años y medio, y casi 8 de cada 10 chicos menores de 13 usan redes sociales que, según sus propias reglas, no deberían usar. Esto no se resuelve solo en cada casa: también es un problema de cómo están diseñadas las plataformas”, sostiene la doctora Victoria Bein, autora del trabajo e investigadora del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral.

Sin embargo, el acceso a la tecnología no implica necesariamente igualdad de oportunidades digitales. El 39% de los niños y adolescentes no dispone de una computadora para realizar tareas escolares, una proporción que alcanza el 69% entre quienes pertenecen a hogares de nivel socioeconómico bajo.

De esta manera, el informe identifica una brecha que ya no se limita a la posibilidad de conectarse a internet, sino que también involucra la disponibilidad de herramientas adecuadas para estudiar y aprender.

Uno de cada cuatro adolescentes intentó reducir el uso de pantallas y no pudo

La investigación también analiza las consecuencias que los propios adolescentes reconocen en relación con el tiempo que pasan conectados.

Entre los jóvenes de 12 a 17 años, el 51% manifestó haber experimentado al menos una consecuencia negativa asociada al uso prolongado del celular, internet o los videojuegos durante el último año.

El 30% señaló que su rendimiento escolar empeoró por pasar demasiado tiempo frente a las pantallas; el 24% reconoció que intentó reducir su utilización y no pudo; el 20% indicó que dejó de comer o dormir por ese motivo; y el 13% manifestó haber tenido problemas con familiares o amigos.

Estos resultados muestran que las dificultades asociadas al uso de la tecnología no se limitan a la cantidad de horas de conexión, sino que también pueden manifestarse en el descanso, la alimentación, el desempeño escolar y las relaciones personales.

Apuestas online: uno de cada cinco estudiantes secundarios apostó dinero por internet

Otro de los fenómenos que aborda el informe es la expansión de las apuestas online entre adolescentes.

Según datos del relevamiento nacional de Sedronar de 2025, el 26,2% de los estudiantes secundarios apostó dinero durante el último año, ya sea por internet o de manera presencial, y el 20,5% lo hizo online, pese a que las apuestas están prohibidas para menores de edad.

El estudio identifica, además, diferencias entre mujeres y varones, con una mayor participación masculina: el 35,3% de los varones apostó dinero, frente al 17,7% de las mujeres, considerando tanto las apuestas online como las presenciales.

La edad más frecuente de la primera apuesta es de 13 años, mientras que el promedio es de 14,1 años, lo que evidencia la presencia de estas prácticas desde los primeros años de la escuela secundaria. Entre quienes apuestan online, el 15,5% lo hace algunas veces por semana o diariamente.

El informe plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación de edad, los controles sobre los medios de pago y las estrategias de prevención y atención del juego problemático entre adolescentes.

Contenidos dañinos: el 31% vio publicaciones sobre autolesiones y el 27% sobre maneras de quitarse la vida

La exposición a contenidos potencialmente perjudiciales constituye otro de los principales temas que aborda la investigación.

De acuerdo con Kids Online Argentina 2025, el 67% de los adolescentes de entre 12 y 17 años vio contenidos relacionados con formas de adelgazar o modificar su cuerpo, mientras que el 64% estuvo expuesto a publicaciones sobre maneras de ganar dinero fácilmente.

Asimismo, el 55% vio mensajes discriminatorios; el 53%, imágenes violentas o sangrientas; y el 52%, contenidos vinculados con experiencias de consumo de alcohol, marihuana u otras drogas.

Entre los indicadores más preocupantes, el 31% manifestó haber visto contenidos sobre formas de lastimarse a sí mismo y el 27% estuvo expuesto a publicaciones en las que se hablaba de maneras de quitarse la vida.

La investigación identifica diferencias según el género. Las adolescentes mujeres presentan una mayor exposición a contenidos sobre delgadez y autolesiones, mientras que los varones registran porcentajes superiores de exposición a contenidos sexuales.

Las investigadoras aclaran que estas cifras reflejan exposición a determinados contenidos y no permiten establecer, por sí solas, que hayan provocado daños psicológicos.

Contacto con desconocidos: el 44% de los adolescentes de 15 a 17 años se encontró en persona con alguien que conoció online

El informe también analiza el contacto con personas desconocidas, que crece con la edad.

Según Kids Online Argentina 2025, el 13% de los chicos de 9 a 11 años juega online con desconocidos, una proporción que llega al 29% entre los 15 y los 17 años. En ese último tramo, el 44% se encontró en persona con alguien que había conocido por internet.

La mayoría de esos encuentros fue con personas de su edad. Sin embargo, unos 40.500 niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años dicen haberse encontrado con un adulto que conocieron online, cerca del 1% de ese grupo.

En la Ciudad de Buenos Aires, el contacto de un adulto con intenciones sexuales pasa del 11,6% entre los 13 y los 15 años al 16,2% entre los 16 y los 19, según una encuesta del Observatorio de Desarrollo Humano porteño y la Fundación Medifé.

A la Justicia llega solo una fracción de estos casos. No existe una estadística nacional de grooming: en la provincia de Buenos Aires, de las 2.030 causas penales iniciadas en 2024 por ciberpedofilia y grooming, cerca de 682 (33,6%) fueron por grooming, frente al 22,7% en 2023. Se trata de causas judiciales, no de cantidad de víctimas.

Ciberacoso y salud mental: casi 4 de cada 10 víctimas pensaron seriamente en suicidarse

Los datos más recientes muestran la magnitud del problema. En 2024 murieron por suicidio 1.358 personas de entre 10 y 29 años en la Argentina, 1.049 de ellas varones. Ese año, el suicidio fue la primera causa de muerte entre los varones de 15 a 29 años, según las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación.

Entre los intentos de suicidio notificados entre 2023 y 2025, la tasa más alta se registra entre los 15 y los 19 años (91 cada 100.000 habitantes), y en las mujeres de esa edad duplica a la de los varones.

El malestar también aparece en relevamientos recientes. En la Ciudad de Buenos Aires, un tercio de los adolescentes tiene bienestar psicológico bajo: el 38,7% de las mujeres y el 28,0% de los varones, y el 44% entre quienes pertenecen al nivel socioeconómico bajo, según una encuesta de 2025-2026 cuya muestra no es representativa.

Según Kids Online Argentina 2025, entre quienes atraviesan una situación emocional adversa, el 35% reconoce dos o más usos problemáticos de las pantallas, frente al 12% de quienes se sienten bien.

El ciberacoso aparece desde edades tempranas: en 2024, el 30% de los chicos de 9 a 17 años fue ofendido o maltratado online y el 21% sufrió esas situaciones por parte de estudiantes de su escuela (25% de las mujeres y 18% de los varones). Entre los 9 y los 11 años, la proporción ya llega al 13%.

El informe también analiza la relación entre distintas formas de violencia, el malestar emocional y las conductas suicidas durante la adolescencia.

La última fuente nacional utilizada por el informe para cruzar acoso, vínculos familiares y conducta suicida es la Encuesta Mundial de Salud Escolar de 2018. A partir del procesamiento de sus datos, correspondientes a 56.297 estudiantes de entre 13 y 17 años de todo el país, las investigadoras encontraron asociaciones significativas entre el acoso presencial, el ciberacoso, la soledad y las conductas suicidas declaradas.

Entre las adolescentes mujeres que habían sufrido simultáneamente acoso presencial y digital, el 58,5% manifestó haber pensado, planeado o intentado suicidarse durante el último año, frente al 23,4% de quienes no habían sufrido ninguna de esas formas de acoso.

El ciberacoso aparece como uno de los factores más asociados. Uno de cada cinco adolescentes de 13 a 17 años sufrió ciberacoso en el último año (21,8%). Entre ellos, casi 4 de cada 10 pensaron seriamente en suicidarse (38,2%) y más de 1 de cada 4 lo intentó (26,7%): más del doble que entre quienes no lo sufrieron (16,8% y 11,7%, respectivamente).

El acompañamiento de los padres marca una diferencia. Cuando las víctimas de ciberacoso sienten que sus padres entienden sus problemas, esas cifras son considerablemente menores: la ideación suicida pasa del 44,7% entre quienes no perciben esa comprensión al 24,9% entre quienes sí la perciben, y los intentos, del 31,1% al 17,8%.

“El dato que más nos impactó es el del acompañamiento. Entre los chicos que sufren ciberacoso, cuando sienten que sus padres entienden sus problemas, la proporción que pensó seriamente en suicidarse es casi la mitad. No hablamos de vigilar el celular, sino de que el chico sienta que tiene a quién contarle lo que le pasa”, explica Victoria Bein.

Es importante señalar que estos resultados corresponden a datos relevados en 2018 y describen asociaciones estadísticas, no relaciones de causalidad. Su incorporación al informe permite dimensionar la importancia de actualizar las investigaciones nacionales sobre salud mental adolescente y violencia digital.

El acompañamiento familiar, un factor clave frente a los riesgos digitales

Más allá de los indicadores de exposición y uso problemático, el informe destaca la importancia del acompañamiento de los adultos.

Entre los adolescentes de 12 a 17 años cuyos padres mantienen una presencia activa en su vida digital —les aconsejan cómo usar internet de forma segura, les explican qué contenidos pueden ser buenos o malos, les ponen reglas y regulan el tiempo de uso—, el 29% presenta dos o más conductas de riesgo online.

Esa proporción asciende al 38% cuando el acompañamiento es moderado y al 46% cuando es débil o inexistente.

Sin embargo, las reglas familiares sobre el uso de internet disminuyen a medida que los hijos crecen. Mientras que el 72% de los niños de entre 9 y 11 años tiene reglas sobre qué puede hacer en internet, esa proporción desciende al 36% entre los adolescentes de 15 a 17 años.

Al final de la secundaria, solo el 13,9% de los estudiantes tiene un límite horario para el uso del celular, según la evaluación Aprender 2024. Y cuando atraviesan una situación de violencia digital, pocos piden ayuda en la escuela: en la Ciudad de Buenos Aires, solo el 2,6% acude a ella.

La investigación advierte así sobre una paradoja: el acompañamiento adulto disminuye justamente durante una etapa en la que aumentan la autonomía digital y la exposición a determinados riesgos.

“Les soltamos la mano justo cuando más la necesitan: entre los 9 y los 11 años, 7 de cada 10 chicos tienen reglas en casa sobre qué hacer en internet; entre los 15 y los 17, solo un tercio. Mientras tanto, crecen la exposición, el contacto con desconocidos y el malestar. Y además miramos con datos viejos: la última encuesta nacional que permite cruzar acoso, familia y conducta suicida es de 2018. No se puede cuidar lo que no se mide”, advierte Victoria Bein.

Frente a este escenario, las autoras recomiendan postergar la entrega del primer celular propio, promover el diálogo familiar, establecer acuerdos claros sobre el uso de dispositivos y fortalecer la educación digital desde la escuela primaria.

También plantean la necesidad de mejorar los mecanismos de protección de las plataformas, reforzar los controles sobre las apuestas online y actualizar las estadísticas nacionales sobre riesgos digitales y salud mental adolescente.

El informe concluye que la prevención no depende exclusivamente de restringir el acceso a la tecnología, sino también de generar entornos digitales más seguros y fortalecer la presencia de adultos capaces de escuchar, orientar y acompañar a niños y adolescentes.

“Son nativos digitales, pero eso no significa que sepan cuidarse solos en ese mundo. Casi todos tienen celular propio, y lo que les pasa en las redes los afecta tanto como lo que les pasa en el aula o con sus amigos. Sin embargo, muchas veces no se lo cuentan a nadie: en la Ciudad, ante una situación de violencia digital, apenas 2 o 3 de cada 100 piden ayuda en la escuela. Y cuando sienten que sus padres los entienden, la diferencia es enorme: entre los chicos que sufren ciberacoso y se sienten comprendidos, la proporción que pensó en suicidarse es casi la mitad que entre los demás. Por eso acompañarlos no es solo poner reglas: es interesarse por su vida digital y entender lo que significa para ellos”, concluye Victoria Bein.

Dónde pedir ayuda

Si vos o alguien que conocés necesita ayuda: Línea de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, 0800-999-0091 (gratuita, las 24 horas); Centro de Asistencia al Suicida, 135 (gratuita desde CABA y el Gran Buenos Aires) o (011) 5275-1135 desde todo el país; Línea 102, para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes; Línea 137, ante situaciones de violencia sexual, incluido el grooming; y Línea 141 de Sedronar, para consultas por consumos y juego. Ante una emergencia, 911.