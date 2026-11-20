El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) suspenderá temporalmente varios de sus servicios durante el fin de semana, por un lapso de 12 horas, debido a tareas de actualización. Así las cosas, los usuarios no podrán realizar recargas, consultar saldos ni acceder a distintas plataformas digitales, aunque podrán seguir viajando si cuentan con crédito disponible.

La interrupción de algunos servicios de la tarjeta SUBE será este domingo 22 de noviembre, entre las 00:00 y las 12:00.

https://t.co/YjH4JFlnqb — Tarjeta SUBE (@TarjetaSUBEok) November 20, 2026

La medida alcanzará tanto a las operaciones presenciales como a las electrónicas y también afectará la consulta de colectivos en tiempo real mediante la aplicación Cuándo SUBO.

Durante las 12 horas previstas para los trabajos técnicos, quedarán fuera de servicio las siguientes herramientas y operaciones:

Carga y acreditación de saldo: no se podrán comprar ni acreditar cargas, tanto electrónicas como presenciales.

no se podrán comprar ni acreditar cargas, tanto electrónicas como presenciales. Aplicación SUBE : permanecerá temporalmente fuera de funcionamiento.

: permanecerá temporalmente fuera de funcionamiento. Consulta de saldo : no estará disponible a través de los canales afectados.

: no estará disponible a través de los canales afectados. Página web oficial : los usuarios no podrán ingresar al sitio de SUBE.

: los usuarios no podrán ingresar al sitio de SUBE. Atención telefónica : se interrumpirá este canal de consultas.

: se interrumpirá este canal de consultas. Aplicación Cuándo SUBO: no se podrá consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real.

Según se informó oficialmente, la actualización apunta a optimizar el funcionamiento del sistema. Por ese motivo, se recomienda anticipar las recargas y realizar las consultas necesarias antes del comienzo de la interrupción.

Vale aclarar que se podrá viajar con normalidad, siempre que los pasajeros tengan saldo suficiente en sus tarjetas SUBE físicas o digitales.

El límite de carga de la tarjeta es de $ 40.000, por lo que quienes necesiten viajar durante la mañana del domingo podrán anticipar las recargas antes de que comiencen los trabajos de actualización.

Otros medios de pago

Durante la interrupción también estarán disponibles otras alternativas para abonar los viajes en colectivos y subtes: