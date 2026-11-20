La Municipalidad de San Isidro lanzó una llamativa campaña para informar el horario de retiro de los residuos domiciliarios y llenó la ciudad de carteles que rezan “Shacá la bashura de 18 a 20”, buscando que los vecinos se rían de sí mismos con el ya clásico arquetipo de concheto del conurbano norte. De todas maneras, la publicidad logró el efecto contrario, ya que se generaron mayoría de comentarios negativos en lugar de la simpatía buscada por la gestión de Ramón Lanús.

“En San Isidro venimos contando que el horario para sacar la basura es de 18 a 20. Pero capaz nos faltaba algo: decirlo en nuestro propio idioma. Así que quisimos probarlo en idioma shanishidrense”, se vanagloriaron desde el Poder Ejecutivo en declaraciones a Infobae.

Y completaron: “Esta campaña nace de un chiste que nos suelen hacer a los sanisidrenses. Quisimos aprovechar ese humor para llamar la atención y generar conciencia sobre algo muy importante: sacar la basura en el horario correspondiente para mantener nuestros barrios más limpios”.

De todas maneras, a la administración del macri-mileísta Ramón Lanús el tiro le salió por la culata, atento a la ola de cuestionamientos que recibió en las redes sociales que replicaban los afiches callejeros.

“Falta de respeto a los vecinos”

“Ahí fue mi ABL”; “Con la nuestra le faltan el respeto a todos los vecinos”; “Yo soy de San Isidro y no hablo así ¡Por favor! Un poco de coherencia y respeto a la hora de diseñar carteles”, fueron algunos de los comentarios en rechazo.

Por la positiva, algunos vecinos celebraron: “Topishimooo” y “felicitaciones al creativo”.

De todas maneras, prevaleció la postura contraria a la “simpática” medida del Gobierno comunal e incluso se filtraron reclamos por el transpote: “¿Cuando vuelve el sheteshientos shiete? Capaz que así entienden que lo necesitamos”.

“Publican cosas con falta de ortografía algo que no todo el mundo entiende. Esto da pena. El chiste es de adentro de cada uno y no que lo haga un municipio. Tremendo”, sumó otro frentista y siguieron los comentarios: “¡Cómo se nota que no son de San Isidro!”; “Bajá los impueshhtoshhh”; “Para el marketing sobra plata. Para la seguridad que necesitamos, los recursos brillan por su ausencia”; “No puedo creer que sea publicidad oficial. Que falta de respeto. Y todo con el dinero de la gente. Nos toman por idiotas. No necesitan oposición. Con su gestión es suficiente daño”.

“Es indignante que gasten el dinero de nuestras tasas en esta ridiculez ¿Se creen vivos o revolucionarios por hacer estas cosas? Encima con la higiene, que es una de las peores cosas de este intendente”, completó otro sanisidrente, resumiendo el pulso de los vecinos contra la medida de Ramón “Lanush”.