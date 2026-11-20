Los Brujos, la legendaria banda argentina de rock alternativo, estrena álbum en vivo: #TeatroBeatCore, un trabajo que plasma la crudeza y la energía arrolladora que desplegaron sobre los escenarios a lo largo de su carrera a través de 15 canciones.

Este material funciona como un documento sonoro para revivir toda la discografía que marcó a una generación y transformó la escena musical. Con un sonido directo, maduro y fiel a su estilo único, Los Brujos reafirman por qué su ritual sigue más activo que nunca.

Editado y distribuido por PopArt Discos, #TeatroBeatCore reúne 15 canciones que destacan la esencia más eléctrica y sónica de la banda en vivo, repasando clásicos como “Kanishka”, “La Bomba”, “Aguaviva” y “Psicosis Total”, entre otros.

El álbum cuenta, además, con la participación especial de figuras clave tanto de la escena musical argentina como de la propia historia de Los Brujos: incluye las colaboraciones de Fran Bochatón (Peligrosos Gorriones) en “Cachorro de Tierra”, Nikka Lorach en “Kanishka” y “Mi Papi no te quiere”, y el aporte de Tweety González en sintetizadores para “Gagarín”.

A este encuentro se sumó Morticia Flowers, cantante y artista visual de la formación fundacional, quien regresó para compartir voces.

Tracklist

1. Psicosis Total

2. Aguaviva

3. Azul Lucero

4. Atlánticos

5. Canción del Cronopio

6. Cachorro de Tierra

7. El Pececito

8. Vudú

9. Venganza

10. Gagarín

11. Vida de Acción

12. La Bomba

13. Kanishka

14. Mi Papi no te quiere

15. Piso Liso

Los Brujos es una de las bandas más influyentes e innovadoras del rock alternativo en América Latina. Nacidos en 1988 en Turdera (Buenos Aires), irrumpieron en el cierre de los ochenta y lideraron la movida emergente de los noventa.

La identidad de su autodenominado sonido beatcore —una frenética mezcla de punk, grunge y beat de los sesenta— y sus presentaciones en el circuito under evocan ciclos míticos en Cemento y el Parakultural. Allí, sus shows se convirtieron en íconos estéticos y resultaron sumamente excitantes para un público que salía de una movida dark totalmente opuesta. De este modo, fueron pioneros en abrir las puertas a los movimientos que luego dieron forma al nuevo rock argentino.

Con el padrinazgo de Daniel Melero y Gustavo Cerati, y un himno inoxidable como Kanishka, el grupo revolucionó la escena local. Su originalidad los llevó a editar discos esenciales (Fin de Semana Salvaje, San Cipriano, Guerra de Nervios) y a telonear a gigantes de la talla de Nirvana, Iggy Pop y Beastie Boys.

En 2014, su disco de estudio PONG concretó la reunión que marcó su regreso a los escenarios. Hoy, su formación actual —Alejandro Alaci, Gabriel Guerrisi, Fabio «Rey» Pastrello, Quique Ilid y Goyo Martínez— demuestra una vigencia inquebrantable. El lanzamiento del registro en vivo #TeatroBeatCore es el reflejo de que su vanguardia salvaje y su estética son atemporales.

