El presidente de la Nación, Javier Milei, fue distinguido este jueves por el presidente de la Organización Sionista Mundial (OSM), Yaakov Hagoel, en reconocimiento a su “lucha contra el antisemitismo y su defensa del pueblo de Israel”, durante una ceremonia realizada en la sede de la AMIA.

El mandatario afirmó que “hablar en esta casa es un honor y una responsabilidad enorme. Estamos en la calle Pasteur, en el lugar donde el reloj de la Argentina se detuvo a las 9.53 de la mañana del 18 de julio de 1994. Una camioneta cargada de explosivos destruyó este edificio y se llevó la vida de 85 personas”.

“No hubo un hecho aislado. Dos años antes, el 17 de marzo de 1992, otro atentado había arrasado la Embajada de Israel y había asesinado a 29 inocentes. Son 114 vidas, 114 nombres, 114 familias que llevan más de tres décadas esperando algo que la Argentina les debe: verdad y justicia”, evocó el líder libertario.

Asimismo, advirtió que “quienes planificaron estos atentados apuntaron a los cimientos morales de nuestra sociedad. Querían que la Argentina sintiera miedo, que bajara la voz, que se acostumbrara a mirar para otro lado. Querían que perdiéramos la claridad moral, esa capacidad elemental de llamar crimen al crimen y culpables a los culpables. Quien pierde esa claridad termina perdiendo el respeto por la dignidad de cada persona, por la libertad y por la vida”.

“Por eso, en nuestro gobierno hablamos de la moral como política de Estado. Frente al terrorismo y el antisemitismo no medimos conveniencias. Nos hacemos una única pregunta, si algo es justo o injusto, y en esta causa la respuesta siempre fue clara. La justicia argentina reconoció que ambos atentados fueron crímenes de lesa humanidad y señaló la responsabilidad de la República Islámica de Irán y de Hezbollah y se declaró inconstitucional el memorándum con Irán, aquel pacto que pretendió enterrar la verdad”, enfatizó Milei.

También consideró que “durante años buena parte de la política y la justicia se desentendió de esta tragedia. Ustedes, sus familiares, no se desentendieron, sostuvieron la memoria, sostuvieron el reclamo y sostuvieron la dignidad cuando todo invitaba a resignarse”.

En otro tramo de su mensaje, reflexionó: “Hay una enseñanza de los sabios judíos que ustedes conocen mejor que yo. Rabí Tarfón en el Pirké Avot dice “no estás obligado a terminar la tarea, pero tampoco eres libre de abandonarla’. Esa fue la conducta que ustedes asumieron y que logró que avance la causa”.

“El sionismo nació de una idea tan simple como poderosa: un pueblo milenario perseguido durante siglos tiene derecho a vivir seguro en la tierra de sus antepasados. Argentina reconoce ese derecho y por eso fue uno de los primeros países en reconocer a Israel en 1949. Entre Israel y la Argentina existe un vínculo que se tejió en la alegría y también en el dolor. Somos naciones hermanas en el dolor, porque ambas conocimos al terrorismo en carne propia; y somos naciones hermanas en la convicción, porque ambas sabemos que la libertad hay que defenderla todos los días”, ponderó el Presidente.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir una distinción de la Organización Sionista Mundial (OSM), en la sede de la AMIA. https://t.co/BQK6M5gmCD — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 19, 2026

Finalmente, puntualizó que “a quienes ya no están, hoy les ofrecemos nuestra memoria. A sus familias, nuestra compañía y nuestro compromiso con la justicia siempre que haga falta. A los sobrevivientes, que llevan en el cuerpo y en el recuerdo lo que pasó en este lugar, nuestro respeto por haber seguido adelante y por seguir dando testimonio. A la comunidad judía argentina, nuestro reconocimiento por todo lo que le dio y le da a este país y un compromiso que no se agota en el tiempo. Y al pueblo de Israel, la amistad de una nación hermana que eligió estar a su lado”.

“Que Dios bendiga a la República Argentina, que Dios bendiga al pueblo de Israel, que las fuerzas del cielo nos acompañen. Am Israel Jai”, cerró Javier Milei.