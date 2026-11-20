El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Punta Indio el acto por el Día de la Soberanía Nacional, junto al intendente local, David Angueira, marco en el que afirmó que “la mejor manera de recordar a quienes dieron su vida por la patria es volver a escribir una historia argentina que sea federal, industrial, inclusiva y profundamente soberana”.

Al recordar la gesta de 1845, el jefe del Estado provincial, recapituló: “¿Les suena dos potencias poniéndose de acuerdo para ingresar de manera ilegal a nuestro país? Lo hacían remontando el Paraná, para adueñarse de una ruta comercial que les estaba vedada”.

“A veces las etiquetas engañan, se lo llamaba ‘libre navegación de los ríos’, pero no era libertar para los argentinos, era libertad de entrar, vender y comprar sin asumir las normas nacionales”, expuso el líder del Movimiento Derecho al Futuro.

“Hoy el mundo está atravesando una etapa de transformaciones muy profundas, con guerras y disputas comerciales y financieras que están reconfigurando la economía global”, anexó.

Así las cosas, recalcó que “la Argentina cuenta con recursos naturales estratégicos, tradición industrial y un importante sistema científico: como ocurría en 1845, la pregunta fundamental es quién se va a apropiar de nuestras riquezas y capacidades, y para qué las va a utilizar”.

“Aquí, desde Punta Indio, donde más temprano que tarde podremos construir el Canal Magdalena, venimos a decir con toda claridad: no importa de qué potencia estemos hablando, la Argentina no va a ser el patio trasero de nadie”, sentenció Kicillof.

Por su parte, Angueira señaló que “la soberanía se defiende con memoria y teniendo un proyecto de país que impulse con hechos concretos el desarrollo nacional: desde nuestro municipio estamos convencidos de que el dragado del Canal Magdalena es un eje fundamental que debe estar contemplado en el programa del próximo gobierno”.

