El economista Andrés Asiain advirtió sobre la falta de impacto del crecimiento de los sectores exportadores en el resto de la economía. “Argentina está viviendo el momento más espectacular de su historia de rentabilidad, producción y exportación en los sectores primarios”, sostuvo.

El economista Andrés Asiain alertó sobre una posible economía estancada en el próximo año, además de dificultades para controlar el dólar y crecientes tensiones financieras. Asimismo, cuestionó el esquema oficial y planteó que, pese al récord de exportaciones y al superávit energético, los beneficios de los sectores más dinámicos no se trasladan al conjunto de la sociedad.

“Argentina está viviendo el mayor nivel de exportaciones de su historia, con los mejores precios internacionales, mejores que los vientos de cola de la década kirchnerista; y encima a eso se suma el boom de Vaca Muerta con un superávit energético”, contextualizó el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

Así las cosas, dio cuenta que “en todas esas condiciones, uno diría que Argentina estaría pensando hacia adelante qué estrategia de desarrollo tomar ahora con esta abundancia de recursos. Estamos atajando penales como si no pasara nada, como si no estuviéramos vendiendo nada”.

“No podés tener la mejor coyuntura internacional y de exportaciones, con Vaca Muerta en la Argentina, y estar atajando penales con el dólar y con el riesgo país. Y eso con una economía estancada y con gente que no llega a fin de mes”, describió en declaraciones a Radio 10.

Según explicó, mientras el agro, la minería y el petróleo registran tasas de crecimiento interanual de entre el 12 % y el 20 %, buena parte de la actividad económica interna se encuentra en retroceso.

“Hay que reconstruir puentes ¿Cómo se hace eso? Lo contrario a lo que está haciendo el Gobierno. No le podés rebajar los impuestos a los sectores que más están ganando. Al contrario, tienen que aportar más para con eso financiar el Estado, poder mejorar la jubilación, el empleo público y hacer obra”, puntualizó el profesor univeristario.

Acto seguido, graficó: “Cuando vos ves los niveles de inversión con Milei, con todas esas ventajas al capital, son menores incluso que en la época de Alberto Fernández y hasta en el sector petrolero hay menos perforaciones”.

Fuga de dólares

Por otra parte, Asiain estimó que desde la apertura del cepo se registra una fuga anual de alrededor de 22.000 millones de dólares por compras de divisas que no permanecen en el circuito financiero local.

“Se está comiendo todo el superávit comercial. Y solo menos del 10 % queda en el sistema bancario local; el resto se va al exterior. Claramente ahí hay un problema y no le están encontrando la solución”, enfatizó.

El economista también puso el foco en las necesidades financieras que deberá afrontar el Gobierno durante el próximo año. Según sus estimaciones, en un escenario moderado de fuga de capitales, la Argentina tendría un déficit de aproximadamente 16.000 millones de dólares para afrontar los pagos a acreedores privados.

“Será reserva, será activación de swap, algún acuerdo de reestructuración amigable colocando otro tipo de bonos, pero tiene un agujero ahí grande”, abundó, para luego indicar que “lo que creemos como escenario más probable es que llegue con la economía mal, con un dólar más tensionado, pero no desbocado”.

“La teoría del derrame no derrama nunca”

Finalmente, el economista cuestionó la idea de que el crecimiento de los sectores más rentables terminará beneficiando automáticamente al resto de la economía.

“Argentina está viviendo el momento más espectacular de su historia de rentabilidad, producción y exportación en los sectores primarios. Con eso solo Argentina tendría que tener hoy día un proceso mínimo de crecimiento del empleo y mejora de los ingresos para toda la población”, planteó.

“Con hacer dos o tres cosas, tejer los puentes que fueron dinamitando para que estos sectores derramen en el resto de la economía, con eso alcanza”, sostuvo.

Y fue categórico al cuestionar la estrategia oficial: “La teoría del derrame no derrama. No derrama nunca, porque todas las canaletas que generaban derrame las fueron dinamitando”.

Entre las medidas que propuso, mencionó una mayor contribución impositiva de los sectores con rentabilidad extraordinaria, la reconstrucción de los vínculos con la industria nacional y el desarrollo de proveedores locales.

“Argentina tiene que ser zona de paz para ser un proveedor estable de materias primas y alimentos para el mundo”, sumó, pero advirtió que “en cambio de eso, vos te sentaste a regalar los recursos, le rebajaste impuestos, te metés en conflictos internacionales que no tienen ningún sentido en Argentina, atentando contra la condición geográfica que te permite presentarte como una zona de paz y de estabilidad hacia el mañana”.