El presidente Javier Milei celebró la llegada oficial de Tesla a la Argentina con un video generado mediante inteligencia artificial que publicó este viernes 20 de noviembre en su cuenta de Instagram.

En uno de los momentos más llamativos del clip, el vehículo se eleva hasta la cima del Obelisco porteño y luego vuelve a aterrizar sobre la avenida. La publicación concluye con el mensaje: “Bienvenido Tesla a la Argentina”.

El video coincidió con el comienzo de las operaciones comerciales de la automotriz estadounidense en el país. La compañía habilitó su plataforma digital para comercializar sus primeros modelos eléctricos, el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y, que ya pueden reservarse a través de internet.

Tesla comenzó a vender sus autos eléctricos en Argentina

La llegada de la empresa de Elon Musk al mercado local se concretó este viernes con la apertura del sitio web oficial de Tesla Argentina y el inicio de la venta directa online.

La oferta inicial contempla cinco versiones de sus dos modelos: tres configuraciones del sedán Model 3 y dos del SUV Model Y. Los precios oficiales informados van desde los USD 41.590 hasta los USD 54.590.

La modalidad comercial elegida por la compañía no contempla concesionarios tradicionales para concretar las operaciones. En cambio, los interesados podrán configurar y comprar sus vehículos a través de la plataforma digital, mientras que la marca prevé habilitar espacios de exhibición y pruebas de manejo en centros comerciales.

Las primeras entregas de los vehículos están programadas para marzo y abril de 2027. Además, se ofrecerán alternativas de financiación mediante créditos prendarios a través del Banco Santander.

Cuánto cuestan los Tesla Model 3 y Model Y

Los vehículos disponibles en el mercado argentino provienen de la fábrica que Tesla tiene en Shanghái, China. La lista de precios inicial incluye las siguientes versiones:

Model 3 RWD: autonomía de 534 km, desde USD 41.590.

Model 3 Premium Long Range RWD: autonomía de 750 km, desde USD 47.090.

Model 3 Performance AWD: autonomía de entre 534 y 571 km, desde USD 54.590.

Model Y Premium RWD: autonomía de 466 km, desde USD 44.590.

Model Y Premium Long Range RWD: autonomía de 661 km, desde USD 50.590.

El Model 3 RWD es el vehículo más económico de la oferta, mientras que el Model 3 Performance AWD encabeza la lista de precios, con una potencia declarada de 460 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3,1 segundos.

Por su parte, el Model 3 Premium Long Range RWD ofrece la mayor autonomía de la gama, con hasta 750 kilómetros declarados.

Cómo comprar un Tesla en Argentina

La compra se realiza directamente a través del sitio oficial de Tesla Argentina. Los usuarios pueden elegir el modelo, seleccionar la configuración y completar el pedido de manera online.

La compañía también prevé contar con puntos físicos de exhibición para que los potenciales compradores puedan conocer los vehículos y realizar pruebas de manejo antes de concretar la operación.

Con este desembarco, Tesla inicia su actividad comercial en el país con una estrategia de venta directa y una primera oferta de cinco versiones de sus modelos eléctricos más conocidos.