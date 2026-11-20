Una encuesta nacional de la consultora Analogías, difundida en noviembre de 2026, relevó el escenario político y electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Entre sus principales resultados, el estudio muestra que Axel Kicillof alcanza el 41,7% de intención de voto frente al 35,7% de Javier Milei en una eventual segunda vuelta.

El sondeo también refleja una mayor preferencia por un cambio de Gobierno: el 53,8% de los consultados manifestó esa posición en la medición más reciente. El relevamiento incluyó, además, preguntas sobre la evaluación de la gestión presidencial, la imagen de los principales dirigentes políticos y las demandas económicas de la población.

Kicillof aventaja a Milei en un eventual balotaje

#Elecciones2027 🗳️📊 Encuesta 2027: Kicillof y Milei, cabeza a cabeza en primera vuelta y con 10 puntos de diferencia en un eventual balotaje Una nueva encuesta nacional de la consultora Tendencias midió distintos escenarios de cara a las presidenciales de 2027. En primera vuelta aparece una paridad casi absoluta entre Axel Kicillof y Javier Milei, pero el escenario cambia al proyectar una segunda vuelta entre ambos. 📌 Primera vuelta: Kicillof alcanza el 34 % y Milei el 33,8 %. 📌 Más atrás aparecen Myriam Bregman con 10,4 % y Juan Schiaretti con 7,1 %. 📌 En un eventual balotaje, Kicillof obtiene 47,4 % frente al 36,9 % de Milei, una diferencia de 10,5 puntos porcentuales. 📌 En esa segunda vuelta, el 6,4 % votaría en blanco, el 5,1 % no iría a votar y el 4,2 % todavía no sabe qué haría. 😡👎🏼 El relevamiento también muestra diferencias en los niveles de adhesión y rechazo. El 58,4 % asegura que nunca votaría a Milei, mientras que en el caso de Kicillof ese porcentaje alcanza el 48,5 %. El potencial electoral medido para el gobernador bonaerense llega al 45 %, frente al 36,2 % del Presidente. ☎️ La encuesta fue realizada de manera online sobre 5.578 casos a nivel nacional, entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, y presenta un margen de error de +/- 1,3 %. Se trata de una fotografía de la intención de voto en ese período y no de una proyección del resultado electoral. 👉 https://t.co/6Djrsa3YdP 💬 ¿Cómo imaginás que puede evolucionar la disputa electoral entre Milei y Kicillof de acá a 2027? #AxelKicillof #JavierMilei #Elecciones2027 #Encuestas #Balotaje #Política #Argentina #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 16, 2026

Uno de los datos centrales del informe de noviembre es el escenario de una eventual segunda vuelta entre el gobernador bonaerense y el Presidente. Según los resultados difundidos por Analogías, Kicillof obtiene el 41,7% de las adhesiones, mientras que Milei llega al 35,7%.

La diferencia entre ambos es de seis puntos porcentuales. Se trata de una proyección electoral hipotética, de cara a los comicios presidenciales previstos para 2027.

Por otra parte, la medición de octubre había consultado por la intención de voto según espacios políticos. En ese escenario de primera vuelta, un eventual Peronismo Unido registró el 31,6%, frente al 30,9% del oficialismo de La Libertad Avanza.

El relevamiento también contabilizó un 20,4% de indecisos y un 7,2% para una eventual fuerza integrada por gobernadores. Esos números configuran un escenario de paridad entre los dos principales espacios políticos considerados en aquella medición.

Más de la mitad de los consultados prefiere un cambio de Gobierno

La encuesta de noviembre también indagó sobre la continuidad o el cambio de la administración nacional. En ese apartado, el 53,8% de los encuestados manifestó preferir un cambio de Gobierno.

El dato se suma al resultado de octubre, cuando el 55% había expresado esa preferencia, frente al 32,1% que se inclinaba por la continuidad de la gestión de Milei.

La tendencia refleja que, en ambos relevamientos, la opción de un cambio reunió más adhesiones que la continuidad del actual Gobierno.

Cómo evalúan la gestión de Javier Milei

Otro de los indicadores incluidos en el estudio está relacionado con la calificación de la administración nacional. Según la medición más reciente, el 51,6% de los consultados calificó con un 1 —la nota más baja— a la gestión presidencial.

En octubre, la desaprobación general del Gobierno rondaba el 60%, con un diferencial negativo de 28 puntos porcentuales.

Los resultados permiten observar una evaluación crítica de la gestión por parte de una proporción importante de los encuestados, aunque corresponden a indicadores y mediciones diferentes.

Cristina Kirchner, Bullrich y Kicillof, entre las imágenes positivas

El informe de octubre también midió la imagen de distintos dirigentes políticos. De acuerdo con los datos difundidos por Analogías, Cristina Fernández de Kirchner registró un 45,1% de imagen positiva.

Detrás se ubicaron Patricia Bullrich, con el 44%; Axel Kicillof, con el 43,3%; y Javier Milei, con el 38,9%.

Se trata de los porcentajes de imagen positiva registrados en ese relevamiento, un indicador distinto de la intención de voto y de la evaluación de la gestión presidencial.

Salarios y empleo, por encima del control de la inflación

La situación económica también ocupó un lugar central en las respuestas. Según el relevamiento, los encuestados priorizan en una relación de dos a uno las mejoras salariales y la generación de empleo por encima del control de la inflación como principal demanda hacia el Gobierno.

El dato señala que, además de la evolución de los precios, las condiciones de los ingresos y el mercado laboral aparecen como preocupaciones centrales.

De esta manera, el estudio de Analogías reúne distintos indicadores sobre el escenario político y económico rumbo a 2027: una ventaja de Kicillof sobre Milei en el escenario hipotético de balotaje, paridad entre los principales espacios en la medición de primera vuelta de octubre y una mayor preferencia por un cambio de Gobierno.