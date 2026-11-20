El deterioro de la situación económica de las familias con niños y adolescentes volvió a quedar expuesto en un relevamiento de UNICEF Argentina. Según los resultados de la décima edición de su Encuesta Rápida, el 41% de los hogares con niñas, niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes mensuales, una situación que alcanza a aproximadamente 2,7 millones de familias en todo el país.

El dato corresponde al relevamiento realizado en septiembre de 2026 y representa un incremento de 10 puntos porcentuales respecto de 2025, cuando el indicador se ubicaba en el 31%. De esta manera, las dificultades para llegar a fin de mes volvieron a niveles similares a los registrados en 2023, después de la mejora observada durante el año pasado.

Las consecuencias de esta situación se reflejan en las decisiones cotidianas de los hogares. De acuerdo con el informe, el 43% de las familias dejó de comprar algún alimento por falta de dinero, mientras que el 36% postergó consultas médicas u odontológicas. Además, seis de cada diez hogares optaron por marcas o productos más económicos para reducir sus gastos.

El impacto también alcanza a las condiciones de alimentación de los chicos. Las restricciones económicas obligan a modificar dietas, reducir porciones y, en algunos casos, saltear comidas. El relevamiento advierte así sobre las consecuencias que la insuficiencia de ingresos puede tener en el bienestar y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

#Inflacion 👨‍👩‍👧‍👦💰 Criar a un hijo ya cuesta hasta $ 755 mil por mes: cuánto se necesita según la edad El INDEC actualizó la canasta de crianza correspondiente a octubre de 2026 y los números vuelven a mostrar el fuerte peso que representa la manutención de los chicos en los presupuestos familiares. Para la franja de 6 a 12 años, el costo mensual llegó a $ 754.869. 📌 Menores de 1 año: $ 591.320 por mes. 📌 De 1 a 3 años: $ 704.198 por mes. 📌 De 4 a 5 años: $ 600.445 por mes. 📌 De 6 a 12 años: $ 754.869 por mes, el valor más alto entre los cuatro grupos relevados. 👦🏻👧🏻 La canasta no contempla solamente alimentos, vestimenta y otros bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los chicos. El cálculo también incorpora el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado. 💲📈 Por eso, los montos no aumentan de manera lineal con la edad: cada etapa tiene diferentes necesidades y demandas de atención. La publicación mensual del indicador permite seguir la evolución del costo de mantener a niñas y niños de hasta 12 años en Argentina. 👉 https://t.co/8eGtOMJKWk 💬 ¿Cuánto pesan hoy los gastos de crianza en el presupuesto mensual de una familia argentina? #INDEC #CanastaDeCrianza #Crianza #Familias #Economía #CostoDeVida #Argentina #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 16, 2026

Endeudamiento y recortes para llegar a fin de mes

La encuesta de UNICEF también identificó distintas estrategias que adoptaron las familias para afrontar la falta de recursos. Entre ellas, el 45% aumentó sus horas de trabajo, el 40% recurrió al endeudamiento para cubrir gastos básicos y el 30% pidió ayuda económica a familiares o personas cercanas.

A su vez, el 39% de los hogares redujo los gastos destinados a la recreación infantil. Estas restricciones muestran cómo las dificultades económicas no solamente afectan la cobertura de necesidades esenciales, sino también las posibilidades de acceso de los chicos a actividades deportivas, culturales y de esparcimiento.

El endeudamiento aparece como otro de los indicadores relevantes del relevamiento. En muchos casos, las familias recurren al crédito para financiar consumos cotidianos, entre ellos la compra de alimentos, el pago de servicios y otros gastos indispensables. De esta manera, las deudas se convierten en una herramienta para sostener la economía doméstica frente a ingresos que no alcanzan.

La situación de las mujeres a cargo de sus hogares

Otro de los aspectos destacados del informe está relacionado con el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Según UNICEF, el 58% de las mujeres con hijos no recibe la cuota alimentaria correspondiente. La situación se agrava cuando se consideran los pagos irregulares, que profundizan la incertidumbre económica de los hogares.

El relevamiento también advierte sobre las desigualdades que atraviesan las familias monoparentales. En los hogares encabezados por mujeres solas, la incidencia de la pobreza infantil supera en aproximadamente 10 puntos porcentuales al promedio general.

Estos datos reflejan la mayor vulnerabilidad económica que enfrentan muchas mujeres que asumen de manera principal la responsabilidad del cuidado y la manutención de sus hijos, en un contexto de ingresos insuficientes y dificultades para cubrir los gastos cotidianos.

Pobreza infantil y vulnerabilidad: un problema que excede los ingresos

Los resultados de UNICEF se conocen en un escenario en el que las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes también están atravesadas por otras problemáticas sociales. Las brechas territoriales, las dificultades de acceso a servicios esenciales y los riesgos vinculados al entorno digital forman parte de una agenda más amplia de protección de derechos.

En materia de infancia, distintos relevamientos vienen señalando diferencias significativas entre las provincias argentinas en indicadores vinculados con el bienestar y las oportunidades de desarrollo. Las desigualdades entre distritos muestran que las condiciones de vida de los chicos no son homogéneas y que el lugar de residencia también incide en el acceso a derechos y servicios.

A esto se suman los desafíos relacionados con la seguridad digital. Los informes sobre grooming, explotación sexual infantil y exposición a contenidos perjudiciales en internet advierten sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, acompañamiento y protección de niñas, niños y adolescentes.

En este contexto, el nuevo relevamiento de UNICEF vuelve a poner en evidencia la dimensión de las dificultades que atraviesan millones de familias argentinas. La imposibilidad de cubrir los gastos mensuales, las restricciones alimentarias, la postergación de la atención sanitaria y el endeudamiento configuran un escenario que afecta directamente las condiciones de vida de la infancia.