El dólar volvió a subir este viernes 20 de noviembre y alcanzó nuevos máximos nominales en el mercado cambiario argentino. En una jornada marcada por la volatilidad financiera internacional y las dudas de los inversores, la cotización oficial minorista llegó a los $1.595 en el Banco Nación, mientras que el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos y se ubicó en torno a las 1.050 unidades.

La tendencia alcista se extendió a las distintas cotizaciones de la divisa estadounidense. El dólar mayorista también alcanzó un récord nominal al tocar los $1.580, con un incremento de 15 pesos durante la jornada, equivalente a una suba del 1%.

En el segmento minorista, el dólar al público avanzó diez pesos, un 0,7%, hasta los $1.595 para la venta, según la referencia del Banco Nación. Por su parte, el promedio informado por el Banco Central entre las entidades financieras se ubicó en $1.601,32 para la venta y $1.548,41 para la compra.

La presión cambiaria también se reflejó en los mercados paralelos y financieros. El dólar blue subió 35 pesos (2,1%) y llegó a $1.675, mientras que las cotizaciones financieras alcanzaron nuevos máximos: el MEP operó cerca de los $1.685 y el contado con liquidación (CCL) llegó a los $1.788.

El riesgo país superó los 1.000 puntos y alcanzó un máximo en 13 meses

En paralelo con la suba del dólar, el riesgo país argentino superó la barrera de los 1.000 puntos básicos y se ubicó en un rango de entre 1.038 y 1.050 unidades, su nivel más elevado desde octubre de 2025.

El indicador elaborado por JP Morgan refleja el diferencial de rendimiento que deben ofrecer los bonos soberanos argentinos respecto de los títulos considerados libres de riesgo. Su incremento está vinculado con la caída de los bonos argentinos en dólares y una mayor percepción de riesgo por parte de los inversores.

Entre los factores que incidieron en el comportamiento de los activos locales se encuentran la volatilidad de los mercados internacionales, la mayor aversión al riesgo en las bolsas globales y las dudas sobre el panorama financiero y político de la Argentina de cara a 2027.

En este escenario, los títulos soberanos argentinos se ubicaron entre los activos más afectados dentro de los mercados emergentes, en una jornada en la que las ventas de bonos presionaron al alza el indicador de riesgo país.

El dólar acumula una suba del 3% en noviembre

La evolución de las cotizaciones también muestra una aceleración de la suba del dólar durante noviembre. En lo que va del mes, el tipo de cambio mayorista acumuló un incremento de aproximadamente 46 pesos, equivalente al 3%.

De mantenerse este ritmo, la variación mensual podría ubicarse por encima de la inflación del período, aunque el resultado dependerá de la evolución de los precios y del mercado cambiario durante las próximas jornadas.

La combinación de un dólar en máximos nominales y un riesgo país nuevamente por encima de los 1.000 puntos configura un escenario de mayor tensión financiera para la Argentina, en un contexto internacional desfavorable para los activos de economías emergentes.