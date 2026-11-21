El presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó que “la competencia ordena, fomenta la innovación y baja los precios”. Fue durante el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, en Arenas Studios. Allí sostuvo que la llegada de la compañía “ilustra el cambio que queremos traer” con la apertura de la economía.

#RedesSociales 📲🚘 Milei celebró la llegada de Tesla con un video de inteligencia artificial El Presidente publicó una secuencia generada con IA en la que aparece conduciendo un Tesla Roadster junto a Elon Musk por la avenida 9 de Julio y sobrevolando el Obelisco. La publicación coincidió con el inicio de la venta online de los vehículos eléctricos de la compañía en Argentina, con precios desde los USD 41.590. 📌 La publicación coincidió con el inicio de la venta online de los vehículos eléctricos de la compañía en Argentina, con precios desde los USD 41.590. 📌 En uno de los momentos más llamativos del clip, el vehículo se eleva hasta la cima del Obelisco porteño y luego vuelve a aterrizar sobre la avenida. La publicación concluye con el mensaje: “Bienvenido Tesla a la Argentina”. 📌 El video coincidió con el comienzo de las operaciones comerciales de la automotriz estadounidense en el país. La compañía habilitó su plataforma digital para comercializar sus primeros modelos eléctricos, el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y, que ya pueden reservarse a través de internet. 📌 La oferta inicial contempla cinco versiones de sus dos modelos: tres configuraciones del sedán Model 3 y dos del SUV Model Y. Los precios oficiales informados van desde los USD 41.590 hasta los USD 54.590. 🚙 La compañía también prevé contar con puntos físicos de exhibición para que los potenciales compradores puedan conocer los vehículos y realizar pruebas de manejo antes de concretar la operación. 🛻 Con este desembarco, Tesla inicia su actividad comercial en el país con una estrategia de venta directa y una primera oferta de cinco versiones de sus modelos eléctricos más conocidos. 👉 https://t.co/crLAWV7Qqv 💬 ¿Coincidís con el rumbo económico del Gobierno? ¿Pensás que este tipo de inversiones tendrá algún impacto en la economía doméstica? #Milei #Tesla #ElonMusk #IA #Gobierno #Autos #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 20, 2026

El mandatario fue recibido por el vicepresidente de Tesla para Nuevos Mercados, Stephan Spazier, y el CEO de la filial argentina, Joaquín Lizarralde. Durante el acto, mantuvo una videollamada con Elon Musk y, en su discurso, agradeció a la automotriz por apostar al mercado argentino. También destacó el impacto de su llegada en el empleo.

“Ganan también los que ya trabajan gracias a la empresa, asesores comerciales, técnicos, personal de logística, atención al cliente, aseguradoras, los que instalan y mantienen los cargadores, los que producen energía y mucho más”, señaló.

Milei se refirió al acuerdo que Tesla e YPF firmaron para avanzar en la instalación de supercargadores que, según explicó, “permitan viajar por el país con recarga veloz asegurada en el camino”.

Al referirse a las medidas para el sector automotor, el Presidente repasó la eliminación del impuesto PAIS, la derogación de los impuestos internos a los autos y la reducción de los aranceles de importación de insumos industriales y bienes de capital. En ese marco, indicó que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el precio de los vehículos 0 km bajó un 26 % en relación con el resto de los precios de la economía.

Discurso del Presidente Javier Milei en el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina. https://t.co/a1T3GB6gzr — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 20, 2026

Milei mencionó las inversiones de Renault, Volkswagen y Toyota para fabricar nuevos modelos en el país y subrayó que la apertura de las importaciones puede ir de la mano del crecimiento de la producción nacional. “Cuando miramos de frente al mundo y competimos, terminamos ganando”, concluyó.