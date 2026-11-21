Orate presenta Tempore et Lokus, su nuevo trabajo discográfico de estudio. Este es el segundo álbum de la banda marplatense que cuenta con 10 temas, bajo la producción de los propios músicos, grabación y mezcla de Juan Ibáñez y masterización a cargo de Álvaro Villagra.

El tema elegido como focus track es “Fuego y Azufre” y sobre esto el guitarrista y vocalista Nikola, reflexiona: “Durante mucho tiempo me pregunté quién tiene realmente el derecho de juzgarnos. Quién decide lo que está bien y lo que está mal. Quién establece aquello en lo que debemos creer, lo que debemos sentir y hasta lo que debemos pensar”.

“Nos enseñaron a temerle al castigo, a cargar con culpas que muchas veces ni siquiera nos pertenecen. Nos hablaron del infierno, del fuego y del azufre como el destino de quienes se atreven a cuestionar”, acota.

De todos modos, dispar: “Con el tiempo entendí que el verdadero infierno también puede estar en vivir bajo el juicio de los demás, en renunciar a lo que uno es por miedo a ser condenado. Y que, a veces, aquello que nos enseñaron a temer puede convertirse en lo que finalmente nos libera”.

Show en vivo

La presentación de Tempore et Lokus será el sábado 28 de noviembre en la Vinoteca Perrier (España 2051, Mar del Plata).

Las entradas están a la venta en Rockería Mostros (Avenida luro 2368, galería San Martín local 6) y por sistema Articket.

Orate

Es una banda de death metal formada en 1998 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Su propuesta musical está profundamente arraigada en el death metal clásico de principios de los años noventa, combinando la agresividad, contundencia y oscuridad propias del género con una particular influencia de la música cinematográfica, elemento que ha contribuido a definir su identidad tanto sonora como conceptual.

Desde sus orígenes, Orate ha encontrado en el cine una importante fuente de inspiración, incorporando a sus composiciones elementos musicales y temáticos provenientes de películas que exploran los aspectos más oscuros y perturbadores de la condición humana.

Esta relación se manifiesta concretamente en canciones como “Sección 13”, que incorpora fragmentos musicales de la banda sonora de Midnight Express, y “Estados Alterados”, composición inspirada en la película Altered States. Asimismo, durante una etapa de su trayectoria, la banda utilizó como introducción a una de sus canciones el emblemático tema principal de Halloween, compuesto por John Carpenter.

Estas influencias, junto con las raíces del death metal de la vieja escuela, han contribuido a construir una propuesta musical en la que la brutalidad y la intensidad conviven con atmósferas inquietantes y una marcada dimensión psicológica y conceptual.

En el plano discográfico, Orate editó su primer EP en 1998, seguido por Subconsciente (2005), su primer álbum de larga duración. Posteriormente, en 2011, la banda lanzó otro EP Estados Alterados, profundizando su vínculo entre el death metal y las influencias cinematográficas.

A lo largo de su trayectoria, Orate ha compartido escenario con numerosos exponentes del metal nacional e internacional, entre ellos Krisiun, A.N.I.M.A.L., Malón, O'Connor, Avernal, Serpentor, Vampiria, Bloodparade, Visceral, Sauron, Inferi, Osamenta, Necrópolis, Nefasto, Simbiosis, Pátan, L6b6t6my, V1r7u4l, Venus Física, Eco Violento, Those Endless Eyes y Obscured by Shadows, entre otros, participando activamente del circuito del metal extremo.



En su etapa actual, la banda está integrada por Nikola en guitarra y voz, Maken en bajo y Juan Ignacio Ibáñez en batería. Esta formación constituye el núcleo de una nueva etapa musical, en la que la banda retoma y desarrolla su propuesta original, manteniendo como pilares el death metal clásico de principios de los noventa pero con su toque personal.

Con esta alineación, se encuentra finalizando durante 2026 su segundo álbum de estudio, una producción que representa un nuevo capítulo en su trayectoria y refleja el trabajo creativo de su formación actual.

A casi tres décadas de su formación, Orate mantiene vigente una propuesta que conjuga la esencia del death metal de la vieja escuela con una identidad sonora y conceptual estrechamente vinculada al cine, la oscuridad y la exploración de los estados más extremos de la mente humana.