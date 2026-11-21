Una investigación de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Cañuelas permitió desarticular una presunta organización dedicada al desguace de vehículos robados y a la comercialización ilegal de autopartes en la localidad de Máximo Paz, partido de Cañuelas. Como resultado de seis allanamientos realizados este miércoles tres hombres de 33, 39 y 41 años fueron aprehendidos.

La causa se inició el 14 de agosto, cuando los investigadores tomaron conocimiento de que varios sujetos estarían utilizando viviendas precarias del barrio Belgrano, ubicadas sobre las márgenes del río Matanza, para desarmar automóviles sustraídos y reducir sus piezas. La pesquisa quedó en manos de la UFI N° 2 de Cañuelas, con intervención del Juzgado de Garantías N° 8.

A partir de esa información, personal de la SubDDI desplegó tareas encubiertas, con fotografías y filmaciones, que permitieron identificar seis propiedades cuyos fondos daban directamente al cauce del río.

Los investigadores lograron documentar el movimiento de vehículos y las maniobras de desguace. Pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención: una vez desarmados los automóviles, las piezas que conservaban las numeraciones identificatorias eran arrojadas al río Matanza, presuntamente para dificultar la identificación de los rodados y borrar rastros de su procedencia.

Con el avance de las tareas también consiguieron identificar a tres de los presuntos involucrados y reunir elementos para solicitar las órdenes judiciales.

Durante los procedimientos, que contaron con la colaboración de personal de Caballería de Ezeiza, un equipo de drones de la Superintendencia de Comunicaciones y Bomberos Voluntarios de Cañuelas, se encontraron numerosos elementos vinculados con distintos robos automotores.

En uno de los domicilios fue localizado un Chevrolet Agile con pedido de secuestro por robo, además de numerosas piezas de una Peugeot Boxer, entre ellas puertas, capot, laterales, torpedo y otros componentes.

En otro objetivo, los efectivos encontraron tres vehículos en proceso de desguace: un Citroën C4, un Chevrolet Corsa y una Ford Ranger. Los tres registraban pedidos de secuestro por distintos delitos contra la propiedad.

Un allanamiento reveló el mayor acopio

Uno de los procedimientos más importantes se concretó en una vivienda donde se identificó a un hombre de 41 años. Allí se encontró una importante cantidad de autopartes correspondientes a vehículos con pedidos de secuestro, entre ellos un Peugeot, un Chevrolet Corsa y motores de Renault Clio y Kangoo.

También se incautaron numerosas piezas sin numeración identificatoria: capots, guardabarros, puertas, techos, zócalos, recortes de carrocería, llantas, ruedas, caños de escape y tapas de baúl.

Entre los elementos secuestrados había además una Volkswagen Amarok que se encontraba en proceso de desguace y registraba un pedido de secuestro activo por robo automotor.

El sexto objetivo, donde no había moradores, también arrojó resultados positivos. Allí se encontraron un Fiat Toro, un Fiat Punto y una Honda CR-V en proceso de desguace, además de un block de motor Volkswagen correspondiente a un vehículo con pedido de secuestro por hurto.

En total, los seis procedimientos permitieron recuperar vehículos y autopartes vinculados con hechos delictivos denunciados en distintas jurisdicciones del conurbano bonaerense.

Los tres sospechosos quedaron aprehendidos por el delito de encubrimiento agravado con ánimo de lucro y por la habitualidad. La fiscalía avaló el procedimiento y las medidas adoptadas por los investigadores.

Uno de los aprehendidos, de 41 años, registra antecedentes por infracción a la Ley 25.761, que regula el desarmado de automotores y la comercialización de sus autopartes, además de causas anteriores por robos agravados, amenazas, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de guerra.

La investigación continúa para determinar el alcance de la maniobra, establecer la procedencia de todos los vehículos y autopartes recuperados y determinar si existen otros integrantes vinculados con el circuito ilegal