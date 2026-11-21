La Cámara Argentina de Internet –CABASE- presentó los resultados de su nuevo informe “Elementos clave para el desarrollo de Datacenters. Energía, Comunicaciones & Clientes. Aprovechando las ventajas geopolíticas de la Argentina”, elaborado por la Comisión de Carriers, Datacenters e Infraestructura para IA de la entidad. Del estudio surge que Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, CABA, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Cruz, San Juan y Santa Fe se posicionan como las 10 provincias que se destacan en función de la disponibilidad de energía y conectividad, condiciones tributarias, talento y regímenes de promoción de inversiones, factores de relevancia central a la hora de evaluar la radicación de inversiones en datacenters e infraestructura digital.

El estudio, elaborado por la Comisión de Carriers, Datacenters e Infraestructura para IA de la CABASE, y presentado en el marco de Convergencia Data Center Forum, el evento en el que la entidad participa como Founding Association Partner, analiza las condiciones de las 24 jurisdicciones del país para el desarrollo de datacenters e infraestructura digital e identifica aquellas que presentan una mejor combinación de condiciones para atraer inversiones en base a un modelo de ponderación de cinco factores -energía, conectividad, alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos, regímenes de promoción de inversiones y talento-, con el objetivo de ofrecer una mirada comparativa de las condiciones que presenta cada distrito para el desarrollo de este tipo de infraestructura.

De acuerdo a los resultados del estudio, el ranking de jurisdicciones con una combinación óptima de condiciones para la atracción de inversiones en datacenters e infraestructura digital está encabezado por Río Negro, con 4,25 puntos, seguida por la provincia de Buenos Aires, con 4,20, Neuquén, con 4,10, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3,95. Completan el top ten La Pampa (3,60), San Luis (3,40), Córdoba (3,15), Santa Cruz (3,10), San Juan (3,10) y Santa Fe (3,10).

Al respecto, Ariel Graizer, presidente de la CABASE, señaló que “la IA está impulsando como nunca antes grandes inversiones en infraestructura digital a escala global, al tiempo que la energía, la fibra óptica, la estabilidad fiscal y las condiciones tributarias se consolidan como requisitos indispensables para atraer capitales”.

“Este contexto significa para Argentina una oportunidad histórica, que se potencia por el proceso de apertura al mundo que atraviesa el país, permitiéndole posicionarse con un perfil más competitivo frente al flujo internacional de inversiones y recuperar terreno frente al fuerte desarrollo que otros países de la región supieron consolidar durante los últimos años”, anexó el referente.

Para establecer el posicionamiento de cada provincia, el informe utiliza un modelo multicriterio que asigna una ponderación a cada uno de los cinco factores evaluados. La disponibilidad de energía y la conectividad tienen el mayor peso, con un 30% cada una; los regímenes de promoción de inversión representan el 20%; mientras que las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos y el talento tienen una ponderación del 10% cada uno. A partir de estos valores se calcula un puntaje final para cada jurisdicción, que permite establecer un orden a título informativo.

Energía (30%). El factor energético considera el riesgo de tensión eléctrica, la disponibilidad de suministro de gas natural y la capacidad de la red. La energía eléctrica constituye una de las principales condiciones para el crecimiento de los centros de datos, especialmente para las instalaciones de mayor escala y las cargas de trabajo vinculadas con Inteligencia Artificial. La disponibilidad y confiabilidad del suministro, la capacidad de transporte y distribución y las alternativas de contratación de energía son aspectos centrales para el desarrollo de nuevos proyectos.

Conectividad (30%). La conectividad es otro de los factores centrales para el desarrollo de la infraestructura digital. Para evaluarla, el informe considera la velocidad promedio de descarga de Internet, la penetración de la banda ancha fija por cada 100 hogares y la presencia de nodos de intercambio de Internet de CABASE. Estos indicadores permiten comparar las condiciones de conectividad de las distintas jurisdicciones.

Alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos (10%). El informe compara las alícuotas de referencia del impuesto sobre los Ingresos Brutos en las distintas jurisdicciones. Para este factor utiliza una escala inversa: el puntaje más alto (5) corresponde a las jurisdicciones con menor carga fiscal, mientras que el más bajo (1) corresponde a las que presentan una mayor alícuota.

Promociones fiscales y regímenes de incentivo a las inversiones (20%). El relevamiento evalúa la adhesión provincial a regímenes de promoción fiscal y atracción de inversiones, entre los que se destacan el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el RIMI y la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento. Estos instrumentos forman parte de los elementos considerados para comparar las condiciones de promoción de inversiones que ofrece cada jurisdicción.

Talento e I+D (10%). Para evaluar este factor, el estudio considera el volumen de empleos registrados en el sector de software y servicios informáticos, así como la densidad universitaria de cada jurisdicción. Como referencia, se utilizan reportes de la Cámara de la Industria Argentina del Software y del Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos.

De acuerdo al análisis de estos cinco indicadores, se pueden observar distintas combinaciones de condiciones entre las jurisdicciones que integran el top ten de jurisdicciones con mejores condiciones para la atracción de inversiones en datacenters e infraestructura digital. Río Negro obtiene sus mejores calificaciones en energía, alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos y promociones fiscales, con el puntaje máximo en esos tres factores. La provincia de Buenos Aires se destaca por sus resultados en energía y conectividad, ambos con la calificación más alta, y por su desempeño en talento. Neuquén alcanza el puntaje máximo en energía y promociones fiscales, y obtiene una buena calificación en conectividad.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los puntajes más altos corresponden a promociones fiscales y talento, mientras que también registra una calificación destacada en conectividad. La Pampa sobresale en energía y alícuotas de Ingresos Brutos, con el puntaje máximo en ambos factores. San Luis obtiene su mejor resultado en promociones fiscales y se destaca también en conectividad. Córdoba alcanza la máxima calificación en promociones fiscales y una puntuación elevada en talento.

Por su parte, Santa Cruz y San Juan presentan el mismo perfil de puntuaciones: obtienen la calificación máxima en alícuotas de Ingresos Brutos y promociones fiscales. Santa Fe, en tanto, se destaca en promociones fiscales y talento, con sus mejores resultados en esos dos factores.

“El crecimiento de la Inteligencia Artificial y de la demanda global de capacidad de procesamiento plantea nuevos desafíos y oportunidades para nuestro país. Contamos con recursos energéticos, condiciones climáticas y capacidades de conectividad que pueden favorecer la radicación de estas inversiones. El desafío es generar las condiciones para aprovechar ese potencial y fortalecer las capacidades existentes en las diferentes regiones para que pueda haber un desarrollo federal de la infraestructura digital de Argentina”, sumó Graizer sobre estos hallazgos.

La infraestructura digital en Argentina

De acuerdo con los datos relevados por la Comisión de Carriers, Datacenters e Infraestructura para IA de CABASE en su reporte "Elementos clave para el desarrollo de Datacenters. Energía, Comunicaciones & Clientes. Aprovechando las ventajas geopolíticas de la Argentina", el país cuenta actualmente con 15 datacenters operativos de más de 1 megavatio, con una potencia instalada total cercana a los 35 megavatios.

La concentración geográfica es uno de los rasgos más marcados del mapa de datacenters local. En este sentido, la totalidad de las instalaciones se concentra principalmente en CABA y el AMBA / Provincia de Buenos Aires. En términos de capacidad instalada, el 60% corresponde a la Ciudad de Buenos Aires y el 40% restante al Gran Buenos Aires, confirmando la concentración metropolitana como el rasgo estructural más pronunciado del ecosistema.

Un aspecto diferencial de Argentina en la región es su red federal de 28 puntos de intercambio de tráfico de Internet (IXPs), gestionada por CABASE y distribuida desde Jujuy hasta Río Gallegos, lo que convierte al país en el de mayor federalización de infraestructura de intercambio de tráfico de Internet en América del Sur. Entre los puntos de intercambio más relevantes para el ecosistema de datacenters se encuentran IXP-BUE (alojado en CABA y con más de 150 participantes), IXP-COR (Córdoba, 26 participantes), IXP-ROS (Rosario, 18 participantes), IXP-RST (Resistencia, 20 participantes), IXP-NQN (Neuquén, 28 participantes, primer IXP del interior del país, en funcionamiento desde 2010), IXP-POS (Posadas, 20 participantes) y el IXP-CNQ (Corrientes, uno de los últimos en ser inaugurado, en diciembre de 2023).

En el contexto regional, el informe también compara las condiciones de Argentina con las de otros mercados. Resumiendo brevemente este apartado, podemos decir que Brasil se destaca por el volumen y la capacidad de su infraestructura; Chile, por la madurez de su marco regulatorio y su capacidad para captar inversiones; y Uruguay, por su matriz eléctrica altamente renovable y la calidad de su entorno regulatorio. Este escenario permite dimensionar las oportunidades y los desafíos que enfrenta Argentina en términos de competitividad para mejorar su posicionamiento y atraer inversiones de largo plazo.

“Argentina tiene condiciones para ganar protagonismo en el desarrollo de la infraestructura digital de la región. Pero para transformar ese potencial en inversiones concretas necesitamos previsibilidad, reglas claras y una agenda que acompañe el desarrollo de la infraestructura energética y de conectividad. Este informe busca arrojar luz sobre la situación actual, identificar las oportunidades y los desafíos que enfrenta el país y aportar elementos para definir cómo generar las condiciones necesarias para atraer nuevas inversiones y hacer realidad ese potencial”, puntualizó el presidente de CABASE.

El informe completo reúne un análisis detallado de la infraestructura digital argentina, la situación energética y de conectividad de las distintas jurisdicciones, los marcos regulatorios y los instrumentos de promoción de inversiones, así como una comparación con otros mercados de la región. Además, desarrolla los principales desafíos y oportunidades para impulsar nuevas inversiones en datacenters e infraestructura para Inteligencia Artificial.