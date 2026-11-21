En el contexto de abandono por parte de Nación, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó en Punta Indio las primeras cuatro viviendas de un proyecto original de ocho que se lleva adelante mediante el Programa Completar.

El intendente Leonardo Angueira recibió al gobernador Axel Kicillof y al administrador del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez, en el escenario dispuesto en calles 15 y 32 de la localidad de Verónica para entregar las llaves a los beneficiarios.

“Es un orgullo poder entregar estas viviendas y saber que hay otras en marcha. Tenemos la convicción de que con la obra pública se motoriza la economía y con la casa propia las familias suman dignidad y una mejor calidad de vida, por eso seguimos apostando a este modelo bonaerense que nos propone el Gobernador”, dijo Menéndez.

Se trata de un complejo cuyo proyecto original era de 58 viviendas a través del programa Casa Propia y el municipio solicitó a la cartera que conduce Silvina Batakis finalizar las ocho con mayor grado de avance por el Programa Completar.

La obra abandonada por el Gobierno nacional consistía en casas de dos dormitorios con una superficie de 64 metros cuadrados.

De la actividad también participó el subadministrador general del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Ralinqueo, así como otras autoridades bonaerenses y municipales.

Estas casas habían sido abandonadas por el Gobierno Nacional. Con el Programa Completar, reiniciamos con fondos propios, obras como las que hoy se entregaron en Avellaneda. https://t.co/Mg5nuKE4bK — Silvina Batakis (@sbatakis) November 19, 2026

Desde la cartera de Hábitat expresaronque “con esta entrega, la Provincia refuerza su compromiso con la política habitacional que busca garantizar el acceso a la vivienda para los bonaerenses. La obra pública activa genera empleo, dinamiza las economías regionales, y le cambia la vida a las familias del barrio”.